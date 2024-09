Første tilfælde: Frygtet blå tunge-virus konstateret på Fyn

Den smitsomme virus bluetongue er nu nået til Fyn. Tirsdag modtog en mindre fåreavler ved Ryslinge den nedslående besked.

Han ønsker ikke at stå frem med navn, men fortæller, at det drejer sig om et lam.

- Jeg opdagede det torsdag aften, da jeg var ved at flytte mine dyr over på en anden græsmark. Den så syg ud og kunne ikke følge med flokken. Jeg ringede til dyrlægen fredag morgen, og de kom og tog en blodprøve, siger han.

Og mandag fik den fynske fåreavler altså den nedslående besked, at lammet er smittet med den frygtede virus.

- Det havde fråde om munden og sår i munden. Men det lever altså endnu. Det æder lidt og lægger sig indimellem, fortæller fåreavleren.

Bluetongue er især farligt for får med en dødelighed på op mod 30 procent, men alle klovbærende dyr kan smittes.

Det er endnu for tidligt at sige, om lammet overlever. De øvrige får og lam i flokken viser indtil videre ikke tegn på smitte.