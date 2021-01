Første udbetaling til minkavlere - men ikke de fynske

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) fortæller, at de første penge er på vej til minkavlere, men det er kun en del af dem.

Det er lidt ligesom at gå på arbejde og ikke vide, om du får løn om to måneder eller et halvt år. Martin From, minkavler

Den store erstatningspakke er betinget af en aftale i Folketinget og godkendelse i EU. Men en del af erstatningen udbetales nu.

Udbetalingen betyder, at en mindre gruppe minkavlere, hvis farme ikke var ramt, men lå tæt på smittede farme, nu får udbetalt penge fra Fødevareministeret. Ingen af dem ligger på Fyn.

- Jeg synes, alle skulle have, så vi får det her afsluttet, siger Martin From, der er minkavler på Nordfyn.

Han er frustreret over stadig at skulle gå rundt i uvished.

- Det er lidt ligesom at gå på arbejde og ikke vide, om du får løn om to måneder eller et halvt år. Det er så urimeligt, siger han.

Fynske minkavlere venter stadig

Regeringen lovede minkavlerne både en tempobonus, hvis besætningen blev slået ned inden 16. november, og betaling for hver aflivet mink.

Martin From nåede at aflive sine 65.000 mink inden deadline, men han venter fortsat på pengene.

- Vi er spændte på de videre forhandlinger i forhold til erstatning. Det er vigtig for, hvordan vi kommer videre.

Han har stadig sine stalde liggende, som han blandt andet håber at få erstatning for.

- Siden 2012 har jeg bygget stalde for mange millioner kroner. Jeg håber, at jeg får en god andel af de penge tilbage. For sådan et anlæg holder typisk en 40 år, siger han.

En stor opgave

Ifølge Fødevarestyrelsen er tempobonus og forudbetalinger af erstatninger også på vej inden for kort tid. Men der vil gå noget tid, før alle minkavlere har modtaget deres endelige betalinger, understreger styrelsen.

Altså er der fortsat ingen tidshorisont på, hvornår minkavlerne kan forvente at se deres penge.

- Det er meget stressende. Det er det, der har været det værste. Man man ikke ved, hvor lang tid man skal vente, siger Martin From.

Den lange ventetid skyldes ifølge Fødevarestyrelsen, at flere sager ikke er afklaret, og at styrelsen endnu ikke har "kapaciteten helt på plads", og det beklager den.

En beklagelse, som Martin From ikke kan bruge til meget.

- De bliver stillet en opgave, som de ikke kan magte. Jeg vil ikke klantre Fødevarestyrelsen for det arbejde, de gør, siger Martin From og fortsætter:

- Men man ved, hvad der sker, hvis man skylder staten penge. Der er renter og så videre. Det er bare ærgerligt, det ikke fungerer sådan den anden vej.