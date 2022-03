Føtex og Bilka hæver priserne på tusindvis af varer

Mandag morgen tog priserne så et ordentligt ryk i to af kæderne, som er ejet af Salling Group. Det fortæller Jon Henriksen, der er direktør for Beepr.

- Klokken 5.45 her til morgen begynder de at sætte priserne op i Føtex, og Bilka følger lige efter.

- Der er tale om 7.500 varer i Føtex og 8.500 i Bilka, hvilket for begge kæders vedkommende svarer til halvdelen af deres onlinesortiment, siger han.

Prisstigninger op til fem procent

Ifølge Jon Henriksen ligger prisstigningerne på varerne typisk på mellem to og fem procent.

Og de højere priser er ikke en enlig svale, det er bare ikke sket så massivt tidligere.

- Der er sket lige så store prisstigninger hen over de seneste 3-4 måneder, det er bare sket mere ubemærket.

- Coop har også sat 5000 varer op de seneste fire måneder. De har bare ikke sat nogen varer op i dag, siger Jon Henriksen.

Salling Group varslede allerede fredag, at der var nye prisstigninger på vej.

Salling Group, der tidligere hed Dansk Supermarked, omfatter også Netto. Her har Beepr dog ikke konstateret prisstigninger mandag.