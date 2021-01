Fokus på grøn omstilling i USA: Fynsk vindmøllevirksomhed glæder sig over præsident Biden

Brian Pehrson arbejder til dagligt hos virksomheden Nordex i Kirkeby. Her producerer han dele til vindmøllers vinger, og det er en produktion, der når langt ud over Danmarks grænser.

Brian Pehrson forudser, at den nye præsident i USA vil betyde mere stabilitet for ham selv og kollegerne i Kirkeby. Foto: Ole Holbech

Faktisk leverer virksomheden i Kirkeby vindmølledele til store dele af Europa og også til Sydamerika. Og så er virksomheden også godt på vej ind på det amerikanske marked.

Derfor fulgte Brian Pehrson sammen med sine knap 60 kolleger og direktøren for virksomheden, Flemming Sørensen, tæt med, da det amerikanske valg skulle afgøres.

- USA er jo et enormt stort marked, og derfor havde præsidentvalget også enorm betydning for vores virksomhed, selvom der er langt fra Sydfyn og til den anden side af jorden, siger Brian Pehrson til TV 2 Fyn.

Glad for den nye præsident

Brian Pehrson og han kolleger er positive over, at det var demokraten Joe Biden, der løb med sejren. Det kan nemlig betyde, at virksomheden vil vækste de kommende år.

Onsdag blev Joe Biden indsat som præsident i USA. Foto: Win Mcnamee/AFP/Ritzau Scanpix

Joe Biden vil nemlig sætte en grønnere og mere klimavenlig fremtid på agendaen, og det kan betyde, at virksomheder som Nordex lettere kan få en fod inden for på det amerikanske marked.

- USA er en styrende magtfaktor i hele verden, så det, at præsidenten sætter miljø-temaer på agendaen igen, det er rigtig vigtigt ikke kun for os, men for hele verden, siger Nordex' direktør Flemming Sørensen.

Desuden mener Brian Pehrson at den nyindsatte præsident vil betyde mere ro og stabilitet for ham og alle hans kolleger.

- Vi er først på vej ind i det amerikanske marked nu, og det er dejligt, at der nu er en præsident, der kæmper for vedvarende energi. Jeg er sikker på, at det vil være en fordel for os og for alle andre, siger han og tilføjer:

- Det giver os ro i produktionen at vide, at Joe Biden har en strategi, der giver os noget sikkerhed.

Positivt for dansk økonomi

Spørger man chefanalytiker i Nordea Jan Strørup Nielsen, så vil det også betyde mere stabilitet for de danse virksomheder, at det nu er Joe Biden, der har residens i det Hvide Hus i stedet for den tidligere præsident Donald Trump.

- Den største udfordring for virksomhederne de sidste fire år har været den store mængde uforudsigelighed. Når virksomheder står på usikker grund har du ikke lyst til at begive sig ud i store investeringer, så det er absolut positivt, at der nu er en præsident i USA, som kan give mere stabilitet, siger Jan Strørup Nielsen.

Desuden mener nordeas chefanalytiker, at Joe Bidens fokus på den grønne omstilling vil falde til fordel for Danmark.

- I Danmark er vi gode til at blive ved med at udvikle ny teknologi inden for vindmøller, så for dansk økonomi kommer det til at være positivt med et øget fokus på den grønne omstilling, siger han og tilføjer:

- Når præsidenten går forrest og siger, at det er den vej, vi skal gå, så vil flere automatisk følge med.