Folk går tæt sammen på gaden: - Skal jeg melde det til politiet?

Hold afstand.

Så tydeligt lyder det fra Sundhedsstyrelsen og regeringen i forbindelse med den verserende corona-pandemi.

Den aktuelle coronavirus smitter ved fysisk kontakt og med store dråber i host, nys og udåndingsluft over en afstand på en til to meter.

Derfor lyder den officielle anbefaling, at man holder samme afstand til andre mennesker uden for husstanden.

Men en fynbo er træt af at se på mennesker, der ikke overholder anbefalingerne, og derfor har hun sendt et spørgsmål til TV 2/Fyn.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Skal man melde det til politiet, hvis folk ikke holder afstand og går mere end tre personer samlet? - Isabella Jensen

Det korte svar er nej

Spørger man vicepolitiinspektør Sten Sørensen er svaret kort og godt: nej.

- Afstanden på de to meter er en vejledning og ikke en lov. Vi opfordrer selvfølgelig til, at man hjælper hinanden og følger anbefalingerne i disse tider. Men da det er en vejledning, er det ikke noget, vi kan gøre noget ved, siger han til TV 2/Fyn.

Sagen er dog en anden, hvis der er tale om større forsamlinger.

- Hvis der er mere end ti personer samlet, så må vi udstede bøder. Og vi har også tryghedspatruljer, der kører rundt og tjekker alle mulige steder, siger Sten Sørensen.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at Fyns Politi i øjeblikket oplever “en hel del”, der ringer med anmeldelser af, at for mange er samlet eller ikke holder afstand.

- Men medmindre der er tale om ti personer eller mere, så tager vi en snak som den, vi har os nu, for der er ikke mere, vi kan gøre, siger Sten Sørensen.

Var muligt i fire dage

Fyn er ikke det eneste sted i landet, hvor politikredse oplever anmeldelser af forsamlinger.

TV Øst skriver for eksempel, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har fået mellem 10-15 anmeldelser fra borgere, der er bekymrede for andres tætte adfærd.

I marts var der faktisk oprettet en “stikker”-formular på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

Ifølge Politiken kunne formularen udfyldes “hvis du er bekymret over adfærden hos en person, som du ved er smittet, eller som du formoder kan være smittet med coronavirus”.

Skemaet blev slettet efter fire dage efter krav fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).