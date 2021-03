Folkeskoleåbning vil give mest smitte ifølge beregninger

Ekspertgruppe vurderer, at åbning for 5. – 8.-klasser vil være den største smittefare af forskellige beregnede åbningstiltag. Det viser et notat fra Statens Serum Institut, som Ritzau er i besiddelse af.

En stort flertal i Folketinget har gentaget, at der skal være fokus på børn i den næste fase af genåbningen.

Venstre har flere gange påpeget, at partiet ønsker en fuld åbning af folkeskolen, hvor 5.-8.-klasses elever og afgangselever i dag i høj grad er holdt hjemme.

Notatet fra Statens Serum Institut fortæller, at beregningerne viser, at en fuld åbning for 5.-8.-klasseelever vil give 1357 nysmittede om dagen - med 75 procents indregning af sæsoneffekt.

Og at fuld åbning for afgangselever vil give 1384 nysmittede oveni - også med 75 procents sæsoneffekt.

Sæsoneffekten er dog af afgørende betydning.

For 5.-8.-klasseelever falder det beregnede antal daglige smittede til 899, hvis der indregnes fuld sæsoneffekt. For afgangselever er tallet 915.

Til sammenligning ventes en åbning af liberale erhverv som frisører, massører og andre at øge det daglige smittetal med 1022.

En åbning af storcentre vil øge smittetallet med 1076 dagligt med en indregnet sæsoneffekt på 75 procent.

Beregnerne venter en stigning i daglige nyindlæggelser på 66 og 69 ved fuld åbning for henholdsvis 5.8.-klasseelever og afgangselever.

Notatet understreger, at der er tale om stor usikkerhed i tallene. Samt at man ikke bare kan lægge tiltagende sammen, når det kommer til effekten af genåbning.

- De enkelte genåbningstiltag kan gribe ind i hinanden. Hvis der åbnes op for to grupper, som har stor indbyrdes kontakt, vil virkningen således være større end hvis der er tale om to grupper, som har mindre indbyrdes kontakt, fremgår det af notatet.