Folkeskolen åbner for de store elever: - Vi har i den grad krydset fingre

Siden 15. april har de danske skoler været åbne for de små elever til og med femte klassetrin. Efter en måned kan kommunerne og de fynske skoler den 18. maj også byde de ældre klasser velkommen tilbage.

Det er folketingets partiledere blevet enige om i fase to af Danmarks genåbning, som blev præsenteret af statsminister Mette Frederiksen (s) ved et pressemøde torsdag aften.

Og nyheden bringer glæde hos formanden i Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen.

- Vi har i den grad krydset fingre for, at smittetrykket i samfundet tillod en yderligere åbning af skolen i anden fase af genåbningen af samfundet. De ældste elever har siddet hjemme længe nu, og vi mærker et stigende behov for, at man kan vende tilbage til det fysiske fællesskab på skolerne.

- Derfor er vi glade for, at de store elever nu kan få lov at komme i skole igen, selvfølgelig i overensstemmelse med myndighedernes retningslinjer, siger han i en pressemeddelelse.

De ældste elever har siden 16. marts, hvor landets skoler lukkede ned på grund af covid-19, modtaget hjemmeundervisning.

- Lærerne har vist en enorm omstillingsevne, og man har lagt alle kræfter i at skabe så god nødundervisning som overhovedet muligt. Det er lykkedes, men samtidig har de seneste måneder tydeligt vist, at den digitale undervisning ikke kan erstatte det fysiske fællesskab på skolerne. Derfor er det godt, at de ældste elever nu kan komme tilbage til klassefællesskabet og deres lærere, lyder det fra Anders Bondo Christensen.

- Et stort savn

Kommunernes Landsforening glæder sig også over nyheden - også selvom det bliver en anderledes hverdag, elever og ansatte vender tilbage til.

- Det har været et stort savn for både eleverne og medarbejderne, at de nu i godt to måneder ikke har kunne mødes fysisk. Hverdagen i klasselokalerne kommer ikke til at være, som man kendte den før coronakrisen, men nu kan lidt af hverdagen i hvert fald komme tilbage, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard i en pressemeddelse.

Skolerne vil ikke åbne som normalt, da det vil være nødvendigt at følge retningslinjer. Det betyder blandt andet, at skolerne nu skal planlægge, hvordan de kan genåbne for de ældre elever, ligesom de var nødt til, inden de mindre klassetrin kunne vende tilbage.

En planlægning, der vil foregå i hver enkelt kommune og skole.

I skole et par timer om ugen

Retningslinjerne vil indebære, at der skal være forsvarlig plads i skolelokalerne. Dermed vil det være en logistisk opgave at få plads til de ældre elever i skolerne.

- Det betyder, at der vil være forskel på, hvordan man lokalt kan løse opgaven. Nogle steder vil man måske se, at de store elever kan komme ind nogle timer hver dag, andre steder vil det måske blot være et par timer om ugen, siger Jacob Bundsgaard i pressemeddelsen og fortsætter:

- Nu er det vigtigt, at vi får en smidig og hurtig proces i sektorpartnerskabet, så vi får nogle klare retningslinjer at arbejde efter, og så kommunerne kan komme i gang med at få skolerne gjort klar til eleverne.

Der skal nu arbejdes og planlægges frem mod den planlagte åbning den 18. maj, så elever og lærere igen kan møde og se hinanden fysisk.

- Det vigtigste er, at vi nu igen kan få skabt et fysisk bånd mellem lærere og elever og ikke mindst eleverne imellem. Det er der rigtig mange, der har savnet, lyder det fra formanden.