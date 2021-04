Folketinget godkender regeringens model til nedlukning af skoler

Modellen blev præsenteret af regeringen 31. marts og er en udløber af den aftale om genåbning, der blev indgået 22. marts.



Den træder i kraft 12. april og pålægger kommunerne at lukke for alle skoler, SFO'er og uddannelsesinstitutioner i kommunen eller på sogne-niveau, når antallet af positive test krydser et bestemt niveau.

På sogne-niveau er grænsen, når der over en uge er registreret det, der svarer til 400 positive test per 100.000 indbyggere i sognet samt mere end 20 smittetilfælde og en positivprocent på over to.

Alle tre skal være opfyldt, før kommunerne skal lukke ned i sognet.

For hele kommunen viderefører modellen en grænse på det, der svarer til 200 positive test per 100.000 indbyggere. Der vil ifølge ministeriet blive korrigeret for hvor mange test, der er foretaget i kommunen.

Kommunerne vil blive pålagt at fortsætte nedlukningen, indtil den i en uge i træk kan sige, at den seneste uges testresultater ikke har krydset grænsen.

Ministeriet skriver, at test-resultater og data for kommuner og sogn vil forelægge hver dag klokken 12. Herefter vil kommunerne få besked om, hvorvidt hele kommunen eller enkelte sogn i kommunen skal lukkes ned.