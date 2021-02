Borgerforslag i mål: - Det er alfa omega at bevare børnekræftbehandling på Fyn

Skal landets børnekræftafdelinger centraliseres i København?

Det spørgsmål skal de 179 medlemmer af Folketinget nu tage stilling til.

Borgerforslaget 'Bevar kræftbehandlingen af børn uændret på de nuværende fire lokationer i Danmark' har nemlig opnået de nødvendige 50.000 underskrifter.

Jeg ved, hvor meget tid der bruges på sygehuset. Det ved de næste, der bliver ramt Christina Eshøj

En milepæl, der onsdag morgen førte til et glædesudbrud hos Christina Eshøj. Hun har selv en kræftsyg søn, som behandles på OUH, og er derfor én af de i alt seks stillere af forslaget.

- Det er simpelthen så afgørende, at vi får det her stoppet, siger Christina Eshøj til TV 2 Fyn.

Sundhedsstyrelsen genoptager arbejdet

Sagen om at samle behandlingen af kræftramte børn på Rigshospitalet i København og dermed lukke behandlingen i blandt andet Odense har været længe undervejs.

Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2019 en arbejdsgruppe, der skulle se på strukturen for fremtidens børnekræftbehandling.

Den skulle blandt andet se på gevinsten ved at:

Samle nogle typer børnekræft med kompliceret diagnostik og behandling ét sted.

Lave en såkaldt ’shared care-model’, hvor den indledende diagnostik og behandling varetages af et centralt center, hvorefter de efterfølgende dele af behandlingen, for eksempel kemoterapi og opfølgning, kan gennemføres rundt omkring i landet.

Grundet covid-19 har arbejdsgruppens arbejde været sat i bero, men nu - samme dag som borgerforslaget har nået de 50.000 underskrifter - genoptages det. Endda med en omformuleret opgavebeskrivelse:

- Kommissoriet for det fremtidige arbejde er ændret, så det bliver tydeligt, at fokus ikke er på centralisering. Derimod er fokus på, hvordan kvalitet og samarbejde i børnekræftbehandlingen kan styrkes indenfor den eksisterende organisering med fire centre for børnekræft i Danmark, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Familien bor i Odense og kommer ugentligt på OUH for at blive behandlet. Foto: TV 2 FYN

Centralisering er for indgribende

De første idéer om at centralisere behandlingen af børnekræft går tre år tilbage og har skabt røre på flere niveauer.

Alle de fynske borgmestre har i et brev til sundhedsministeren krævet, at centraliseringsplaner blev droppet, og læger såvel som de vestdanske regioner har udtalt stor kritik.

På Christiansborg har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) været indkaldt til flere samråd om sagen. Her har det lydt, at målet ikke er en centralisering, men at sikre den bedst mulige behandling.

Det har dog ikke været nok til at berolige gruppen af forældre til kræftsyge børn:

- Det med, at noget skal ske i København, er simpelthen for indgribende. Nogle af de ting, man ville kunne klare på dagsbasis, vil man være nødt til at blive indlagt for, siger Christina Eshøj og tilføjer:

- Det er alfa omega, at man ser det her som en helhed. Det er ikke bare to måneder, men nogle gange to år.

Kæmper for de næste

Det er fortsat uvist, hvornår borgerforslaget når helt ind i Folketingssalen og om arbejdsgruppens arbejde definitivt vil sætte en stopper for planerne. Men sikkert er det, at Christina Eshøj fortsat kommer til at følge det tæt.

Hendes søn, 3-årige Lasse, er færdig med sin behandling til sommer. Derfor bliver ture mellem bopælen i Odense og Rigshospitalet i København næppe aktuelt for ham.

Borgerforslaget og arbejdet for at bevare behandlingen på de vestdanske afdelinger er derfor for fremtidens kræftfamilier, forklarer Christina Eshøj:

- Jeg ved, hvad det her indebærer. Jeg ved, hvor meget tid der bruges på sygehuset. Det ved de næste, der bliver ramt, ikke.

Sundhedsstyrelsen håber at kunne afslutte arbejdsgruppens arbejde i løbet af april.