Folketingsmedlem i infight med borgmester: - Han skulle skamme sig!

I sin nytårstale udtrykte statsminister Mette Frederiksen og Peter Rahbæk Juels partifælle sin støtte til Israels ret til selvforsvar.

- Israel har ret til at forsvare sig selv. Men skal også søge freden, sagde statsministeren i talen.

Den udtalelse hæfter Katrine Daugaard sig ved. Hun mener, at Peter Rahbæk Juel med sine kommentarer er på kant med statsministeren.

- Det er er sjældent, at jeg roser Mette Frederiksen, men lige når det gælder denne her dagsorden, så synes jeg, at hun gør det ufatteligt godt. Det undrer mig, at så stor en personlighed som Peter Rahbæk Juel siger det stik modsatte, siger hun.

Hvorfor skriver du, at det er vanvittigt?

- Det synes jeg, det er, fordi det er et demokratisk land, som forsvarer sig. Han bruger tal fra Hamas, som jeg ikke mener, at vi uden videre kan tage for gode vare. Derfor synes jeg også, at det er vildt, at han som borgmester tør bruge de tal, siger Katrine Daugaard.

- Vi kan også se, at Hamas kæmper i civilt, hvilket er en krigsforbrydelse, og hvilket er lig med, at det koster flere civile tab, fordi man ikke kan kende forskel. Derfor mener jeg, at vi som politikere bør og skal tage afstand fra Hamas, siger hun.

- Israel er i sin gode ret til at forsvare sig, siger hun.

Er det ikke en legitim betragtning at have, at det er ude af proportioner?

- Jeg synes, at det er vanvittigt, at når man er borgmester i Odense, hvor vi også er vidne til demonstrationer ugentligt, at man ikke bakker palæstinenserne tydeligt op i forhold til at tage tydeligt afstand fra Hamas, siger hun.

- Vi kan ikke få en to-statsløsning, uden at palæstinenserne siger fra overfor Hamas. Det er fuldstændig umuligt. Derfor burde man bakke den del op uden at fiske stemmer i Vollsmose for at være ærlig, siger hun.

Jeg tror, at der er nogle, som vil synes, at 'vanvittigt' er et voldsomt ord at bruge?

- Jeg synes, det er farligt, og det er derfor, at jeg bruger ordet vanvittigt, siger Katrine Daugaard.

Oprindeligt havde Katrine Daugaard lagt teksten ud tre steder - som en kommentar på Peter Rahbæk Juels opslag, som en kommentar på Fyens.dk's Facebookopslag om samme sag og som et opslag på sin egen Facebookprofil.

Nu har hun slettet opslaget fra sin egen Facebookprofil, men det hun står stadig ved indholdet.

- Så tænkte jeg, at nu kørte det lige pludselig tre steder, så var det nemmere at holde det der, hvor det kom fra, siger hun.

Hun siger således, at hun kun slettede opslaget fra sin egen Facebookprofil af praktiske årsager.

Peter Rahbæk Juel oplyser til TV2 Fyn, at han ikke vil stille op til interview om sagen, da han ikke mener, at han har yderligere at tilføje.