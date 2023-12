Folketingspolitiker jubler over lønløft til bestemt gruppe

Regeringen har afsat 3 milliarder kroner frem mod 2030 til løn og bedre arbejdsvilkår til fordeling mellem forskellige faggrupper i den offentlige sektor.

Forud for forhandlingerne havde regeringen udpeget, at pengene skulle gå til sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og sosu'er.

Rosa Eriksen, der er folketingsmedlem for Moderaterne, er i særdeleshed tilfreds med lønløftet til sygeplejerskerne.

- Jeg synes, at det er rigtig godt. Det er en helt ekstraordinær situation, og det er ikke noget, vi gør igen, siger Rosa Eriksen, der tidligere har arbejdet som sygeplejerske.

Der var en lønstrukturkomité, som konkluderede, at sygeplejerskerne fik den løn, de skulle. Set i det lys, hvorfor skal de så have et lønløft?

- Det er fordi, at vi mangler sygeplejersker. Sygeplejersker går ned med stress og arbejder deltid, fordi de ikke kan holde til det, forklarer Rosa Eriksen.