Folketingsvalget nærmer sig - hvilke spørgsmål vil du have med i kandidattesten?

Senest til juni skal statsminister Mette Frederiksen (S) udskrive folketingsvalg, men flere tror, at det kommer længe før.

Ved kommunalvalget i 2021 tog flere end to millioner danskere en test for at finde ud af, hvilken kandidat de delte flest holdninger med. Nu begynder arbejdet med folketingsvalgets kandidattest, og du kan hjælpe med at formulere spørgsmålene til testen.

TV 2 Fyn samler fynboernes spørgsmål til politikerne, og de bedste finder vej til den store kandidattest.