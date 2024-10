For 50 dage siden sablede han Mette F's pensionsmelding ned - nu er han en del af flokken

Ifølge Lasse Haugaard er en af de ting, der er blevet mere konkret, blandt andet tidshorisonten.



- Det vi kan se nu, er, at regeringen allerede er gået i gang med arbejdet, og sørger for at have det på plads. Det næste er, at det vi taler om nu, er, at det er mekanismen i den stigende pension, der skal pilles ved. Den gang jeg skrev debatindlægget, vidste man jo ikke, om det var et generelt stop for pensionen, der hvor den er nu, eller om den kom til at ændre sig i fremtiden.

Kunne du finde på at bruge samme retorik overfor Socialdemokratiet nu?

- Jeg taler nogle gange lidt i billeder. Det kan godt være, at der så ryger en finke af panden en gang i mellem, det kan jeg ikke afvise sker igen. Men når vi siger noget i Socialdemokratiet, kommer vi også til at gøre noget ved det. Også selvom nogen synes, at de skal vente lidt lang tid.



Ramt af fejl på stemmeseddel

Lasse Haugaard Pedersen stillede ved Folketingsvalget i 2022 op for Socialdemokratiet i Nyborg-kredsen og Kerteminde-kredsen.109 stemmer afholdt ham fra at komme ind.

En fejl på stemmesedlen fik ham efterfølgende til at klage. Lasse Haugaard Pedersen (S) skulle som den lokale kandidat have stået øverst på stemmesedlen, men havnede andensidst på listen.

Det daværende Indenrigs- og Boligministerium kaldte efterfølgende fejlen på stemmesedlen i Nyborg-kredsen for ’alvorlig’, og det kunne ifølge ministeriet ikke udelukkes, at fejlen havde haft betydning for resultatet for enkelte kandidater.

Allerede som 18-årig stillede socialdemokraten op som kandidat ved kommunalvalget i 2013. En valgkamp, hvor han optrådte i annoncer side om side med Dan Jørgensen (S). han blev valgt ind i Nordfyns Kommune for Socialdemokratiet. Her sad han frem til 2017.

Lasse Haugaard Pedersen (S) var i sin tid med til at lede valgkampagnen for Dan Jørgensen (S), da han stillede op til Folketinget for første gang i 2015.