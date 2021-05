For Andreas Odbjerg var det alt eller intet: - Jeg vil hellere dø end at have et andet job

95 procent håndværk. 5 procent superkraft og kryptonit

Andreas Odbjerg har talt en del om sin vej frem til gennembruddet. Om dengang han var hjemløs. Om dengang han stillede op i X-factor - og i Voice, hvor han blev nummer to.

- Når det går godt, så vil folk virkelig gerne tale med en og høre historien. Man elsker at fortælle historien om gennembruddet - det er lidt sjovt egentlig, siger han eftertænksomt.

- Men det har vel noget at gøre med, at det er motiverende for folk. Og så min historie især, der har taget 15 år.

Selv beskriver Andreas Odbjerg, at det har taget ham lang tid at finde ud af nogle ting, der kan falde andre meget naturligt. Et af de store selvtillidsboosts var, da han kom ind på Rytmisk Konservatorium på sangskriverlinjen og fik et mere teoretisk grundlag at skrive ud fra.