For få striber eller mega fed? Ny OB-trøje splitter fans

Der er delte meninger om OB's nye hjemmebanetrøje blandt klubbens fans. TV 2 Fyn mødte et par stykker af dem på dagen, hvor den nye trøje blev præsenteret.

Martin Møller fra Odense så gerne, at der havde været flere striber på trøjen.

- Jeg ville jo gerne have haft, at det var striw-er i stedet for striw-en. Jeg er nok mere vild med de foregående, siger Martin Møller.

Det er dog ikke alle, der er enige med ham.

- Jeg synes faktisk, den nye trøje den er mega fed. Jeg synes, den er lidt retro, og det kan jeg rigtig godt lide, siger Kevin Hansen.

Det to fans er dog enige om, at de godt kan lide teksten i nakken på trøjen, som minder om, at det gælder om at holde sammen både, når det går godt, og når det går mindre godt.

- Jeg synes, det giver super god mening, at man både skal huske op- og nedture, siger Kevin Hansen.