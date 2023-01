For få vil være læge i vores psykiatri: Her er løsningen fra tre medicinstuderende - og statsministeren

Mere praktisk arbejde kan åbne øjne

Blandt de tre medicinstuderende på SDU er det ikke fordi nysgerrigheden mangler.

- Jeg vil ikke udelukke, at psykiatrien kunne være spændende, siger Carl Schaarup, der går på 1. semester.

- Vi synes alle, at det er super spændende at høre om, hvad der sker oppe i hjernen, når man har en depression, ADHD eller en psykose. Problemet er, at vi er bange for at komme ud på de pressede afdelinger, lyder det fra Katrine Jakobsen.



Derfor tror de tre studerende, at vejen frem kan være at have mere praktisk arbejde på studiet. For Emma Kanchana Bengtsson var det nemlig et job som lægevikar i psykiatrien, der åbnede hendes øjne for området.

- Da jeg startede på studiet, tænkte jeg: "Jeg er åben for det hele - på nær psykiatrien". Det skal jeg bare aldrig ud i, fortæller hun.



Men her seks år senere er psykiatrien faktisk et speciale, hun overvejer.

- Det(vikararbejdet, red.) gjorde, at jeg synes, det var mega fedt at være ude i. Jeg kunne godt lide de patienter. Det var en presset afdeling på grund af personalemangel, så det er også vel vidende, at hvis jeg går den vej, så bliver det en kamp.

En kamp, som de tre studerende ikke afviser blankt at kaste sig ud i. For de vil gerne gøre en forskel i et presset fag.

- Jeg tror, at man har gået rundt med devisen om, at man er bange for, at vi (studerende, red.) kommer ud på de psykiatriske afdelinger og bliver skræmt for vid og sans. Men hvor har det ført os til? Nu står vi netop i den situation, at der ikke er nogen, der har lyst til at være psykiater, fordi vi ved ikke, hvad det går ud på, siger Emma Kanchana Bengtsson.

Manglen på medarbejdere i sundhedsvæsenet er så stor at hver syvende lægestilling ingen ansøgere.