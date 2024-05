For første gang i 129 år - majvejret kan blive historisk

Går det som prognoserne siger, så kommer der ingen frost i årets udgave af maj måned. Og det er lidt af en historisk begivenhed, skriver TV 2 Vejret.

Det er kun sket to gange før, siden de danske vejrmålinger startede i 1874, at der ikke blev registreret frost i maj. Det var i 1889 og 1895. Sidst der var nattefrost var 27. april, hvilket er 19 dage tidligere end normalt.



Ifølge TV 2 Vejret kan prognoserne dog nå at ændre sig en smule frem mod 31. maj, og enkelte af de 30 prognoser, der genereres af den amerikanske vejrmodel GFS antyder, at temperaturen kan komme ned under fem grader. Ingen af prognoserne spår dog under nul grader, hvorfor frosten ser ud til at blive væk.