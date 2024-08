For første gang i 13 år - ingen fynsk minister på holdet

For første gang siden 2011 står en dansk regering uden en fynskvalgt minister.

Det står klart, efter der nu er sat navne på de nye ministre i den ministerrokade, som statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag bebudede.

Dan Jørgensen (S) bliver Danmarks nye EU-kommisær, og han stopper dermed som minister for udvikling og global klimapolitik. Og ingen af de nyudnævnte ministre kommer fra Fyn.

Jeppe Bruus (S) bliver minister for grøn trepart, Marie Bjerre (V) europaminister, Torsten Schack Pedersen (V) minister for samfundssikkerhed og beredskab, Sophie Hæstorp Andersen social- og boligminister, Caroline Stage Olsen (M) minister for digitalisering og Rasmus Stoklund (S) skatteminister.