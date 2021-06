For høj musik i sommervarmen: Politiet vil dele bøder ud og tage dit musikanlæg

Desværre holder den festlige musik også naboerne vågne, og derfor opfordrer politiet de musikglade fynboer til at skrue ned for den ulovlige nattemusik.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at sommervejr og udendørs musik ofte går hånd i hånd. Derfor vil vi gerne på det varmeste opfordre til at udvise hensyn til hinanden og huske dig på, at dine naboer jo ikke nødvendigvis deler din musiksmag, siger Fyns Politis politidirektør, Arne Gram.

Bøder og konfiskeret musikanlæg

Hvis ikke der bliver skruet ned for musikken, giver politiet en bøde på 1.000 kroner, og det kan også ende med, at betjentene tager musikanlægget med sig i politibilen.

- Vi forstår godt lysten til at feste udenfor, fordi der fortsat gælder en række restriktioner, som betyder, man ikke kan komme ud og feste i nattelivet, som man plejer - og det er særligt ærgerligt lige nu, hvor mange unge gerne vil fejre, at de er blevet færdige med deres uddannelse eller skoleforløb, siger Arne Gram

- Men det er altså nødvendigt, at hvis festen generer naboerne i området, så vi er nødt til at handle på det, understreger politidirektøren.

Har du planer om at holde fest til ud på natten i løbet af sommeren, kan du med fordel underrette naboerne, lyder anbefalingen fra Fyns Politi. Det er dog stadig ulovligt at spille musik til ulempe.