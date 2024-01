For tæt på Østergaard? Advokater beskyldes for kasket-roderi i Nordic Waste-sag

Kammeradvokaten repræsenterer Gældsstyrelsen og Miljøstyrelsen, der inden konkursen pålagte Nordic Waste at stille med en garanti på 205 millioner kroner.

Funktionsleder og retsformand Bjarke Andersen begrundede valget af John Sommer Schmidt som den ene halvdel af kuratellet i sin kendelse med følgende ordlyd:

"Der er et hensyn til den betydelige myndighedsinteresse, som Randers Kommune og Miljøministeriet har, men også et hensyn til de private kreditorer, herunder virksomhedspanthaver. Skifteretten finder således, at et kuratel skal bestå af repræsentanter for myndighederne og fra de øvrige kreditorer. Da Randers Kommune og Miljøstyrelsen i det væsentlige må antages for at have samstemmende interesse, finder skifteretten, at Randers Kommune, som den på nuværende tidspunkt største kreditor, skal have mulighed for at være repræsenteret i kuratellet."

Advokat for Randers Kommune, Anders Hoffmann Königsfeldt havde mulighed for at påvirke, om det var Kammeradvokaten eller Gorrissen Federspiel, der skulle indgå i kuratellet.

TV 2 Fyn spurgte efter skifteretsmødet, hvorfor Anders Hoffmann Kønigsfeldt ikke havde anbefalet statens repræsentant.

