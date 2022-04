Foråret sat på pause - efterårslignende vejr i vente for fynboerne

Den første uge i april vil minde nærmere om efterårs- og vintervejr frem for forår i hele landet, fortæller TV 2 Vejret.

Her er Fyn heller ingen undtagelse mandag.

- Vi forventer, at der kan komme op mod ti måske femten millimeter. Det er altså først ud på de sene efterårstimer, at man skal være heldig at få sig et enkelt lille solstrejf, fortæller TV 2 Vejrets vejrvært Cecilie Hother.

Ifølge Cecilie Hother vil et frontsystem med regn passere, og det vil betyde, at hele dagen mandag vil byde på regnvejr for fynboerne.

Kraftig vind og regn

I morgentimerne vil temperaturen starte over frysepunktet med op mod fire grader.