Forårs-sfo klar til 1.750 børn: - Det bliver både trygt og festligt

Forældre til i alt 1.750 odenseanske børn kan nu langt om længe ånde lettede op.

Det bliver godt for børnene at blive del af et fysisk klassefællesskab igen Susanne Crawley, børn- og ungerådmand, Odense, Radikale Venstre

I lang tid har der været usikkerhed omkring, hvorvidt dette års 0. klasses elever kunne starte i forårs-sfo som planlagt. Men den usikkerhed behøver forældre til skoleklar børn ikke længere at bære rundt på.

Mandag aften meldte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) ud på et pressemøde, at elever fra 0.-4. klasse igen må møde fysisk i skole fra 8. februar, og det betyder også, at nye elever, der 1. marts skal starte i det, man kalder forårs-sfo i Odense, trygt kan begynde at glæde sig.

Læs også Tilbage på skolebænken: - Det bliver godt at se mine venner igen

Det betyder, at børnene kan forlade børnehaven og starte som planlagt i forårs-sfo.

- Med genåbningen af skolerne for de yngste elever på mandag, bliver der fint med tid til, at skolerne også bliver klar til at tage imod de kommende forårs-sfo-børn på en måde, hvor det både er trygt og festligt, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley (RV) i en pressemeddelelse.

Bliver godt for børnene

TV 2 Fyn har tidligere været i kontakt med flere forældre, der så frem mod den kommende skolestart med stor bekyming.

- Der er rigtig mange følelser forbundet med det her. Vi har ikke kunnet få nogle meldinger om, hvordan det ser ud med den her skolestart. Vi har heller ikke kunnet besøge skolen eller få særlig mange informationer, sagde Kristina Lagoni til TV 2 Fyn for en uge siden.

Læs også Yngste elever tilbage i skole: - En meget forsigtig genåbning

Før Forårs SFO-børnene starter 1. marts, får 0-4. klasse eleverne lov til at indtage skolegården. Allerede på mandag byder skolerne dem indenfor igen.

- De har savnet deres venner, deres lærere, deres pædagoger og deres hverdagsrutiner. Uanset hvor godt medarbejderne har forsøgt, så går online-undervisning og børn under ti år ikke særligt godt hånd og hånd med hinanden, siger Susanne Crawley.

- Det bliver godt for børnene at blive del af et fysisk klassefællesskab igen, hvor det er lettere for de voksne at sørge for, at alle er med i legen og i undervisningen, siger hun.