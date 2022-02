Forårsagtigt vejr luner fynboerne i weekenden

Om bare tre dage fortæller kalenderen, at det er foråret, og selvom det ikke altid er til at se på vejret, tyder vejrprognoserne på, at foråret ikke kun er på vej på papiret.

Lørdag venter der således en solskinsdag med stort set skyfri himmel på Fyn.

Der er dog fra morgenstunden risiko for frostvejr ned til et par minusgrader, men meteorolog fra TV 2 Vejret Andreas Nyholm forsikrer, at det ikke er sigende for resten af dagen.