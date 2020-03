Forårsfornemmelser: Endelig får solen lidt fat i Fyn

Mandag kan fynboerne se frem til at spore lidt forårsfornemmelser i vejret. Solen får nemlig endelig lidt fat i Fyn.

Morgenen starter ud med temperaturer nede omkring halvanden grad, så derfor kan der være lidt frost på de fynske veje.

Men solen står tidligt op, og derfor er det ikke længe, at der kan ligge lidt rim på vejene. Derudover er der kun en svag til let vind over Fyn, og i løbet af dagen ser det ud til, at det bliver mest tørvejr - med mulighed for nogle ganske få byger. Risikoen for at blive ramt af en af de få byger er størst på vestlige del af Fyn.

Den svage vind kommer fra syd, og derfor kan temperaturen snige sig hele vejen op på omkring otte grader.