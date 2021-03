Forårsvejr på vej til Fyn: Temperaturen kan nå 18 grader onsdag

Der er sikkert mange, der igennem marts har ventet på sol og varme forgæves. Men nu kan fynboerne endelig se frem til solstråler og varmere vejr.

Læs også Gråt vejr mandag - men så skifter det

De kommende dage ser ud til at stå på markant højere temperaturer. Allerede tirsdag kan fynboerne se frem til flot forårsvejr. Her kan temperaturen komme helt op på 16 grader. Det viser TV 2 Vejrets prognose.

Tirsdag ser ud til at blive solrig og varm på Fyn. Foto: TV 2 VEJRET

Vinden kommer fra vest og sydvest, og det betyder, at det bliver varmest ved de østvendte kyster af Fyn. De vestvendte kyster må se sig mere forbigået i denne omgang. I den sydvestlige del af Fyn vil temperaturen være 12 grader midt på dagen.

18 grader onsdag

Allerede onsdag kan det blive endnu varmere. Her viser prognoserne, at der kan blive helt op til 18 grader på Fyn, og vinden vil aftage yderligere.

Onsdag kan blive særdeles varm. Foto: TV 2 VEJRET

De to forårsrige dage styres af et højtryk, der er med til at give solrigt og varmt vejr til Danmark og store dele af Europa.

Varmen vil dog blive kortvarig, da en koldfront trækker sig over Danmark på torsdag og sender markant koldere luft ned over Danmark.

Læs også Mandagens coronatal: Smitten er uændret eller faldet flere steder på Fyn