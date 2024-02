Bjørn Sjøl Ballisager er far til en 13-årig dreng, og det gør ham urolig at have en søn, der befinder sig på de sociale medier, når krænkende og ulovlige videoer af blandt andet våben, vold og intime billeder af mindreårige florerer rundt.

- Det er svært, og det giver lidt uro i maven. Der kommer tanker som: Er han med i sådan en gruppe? Er han udsat for sådan en gruppe? Det giver uro i maven, fortæller han.