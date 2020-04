Forældreorganisationer: - Vi skal have tiltro til myndighederne

Onsdag efter påske skal mange forældre igen vænne sig til at sende børnene afsted om morgenen, når de fleste fynske skoler og dagsinstitutioner åbner igen.

Vi står i en nødsituation, og vi er forpligtede til at handle. Vi kan ikke holde vores børn derhjemme og dermed ikke gøre noget, for så kører landet i sænk Thomas Graven, næstformand, Forældrenes Landsorganisation

Mens sundhedsmyndighederne forsikrer om, at der er tale om en forsigtig genåbning af samfundet, og Sundhedsstyrelsen har sendt retningslinjer til landets skoler og børnehaver for at hindre smitte, er flere forældre bekymrede for at sende deres børn afsted.

Så hvordan skal man som forælder forholde sig til situationen?

Og hvad kan man selv gøre derhjemme for at mindske smittefaren, når de mindste igen skal afsted i skole og børnehave? Det har TV 2/Fyn spurgt tre eksperter om.

Ingen grund til bekymring

Som forældre er der ingen grund til at være bekymrede for at sende sit barn i skole eller børnehave, når mange skoler og dagsinstitutioner åbner onsdag den 15. april.

SUNDHEDSSTYRELSENS RETNINGSLINJER: Børn må komme i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom

Man betragtes som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i daginstitution igen

Selv om et barn bor i husstand med en person med covid-19, må barnet gerne komme i børnehave eller vuggestue

Bor et barn sammen med en person, der er i særlig risiko, kan barnet som udgangspunkt godt komme i daginstitution

Det skal vurderes i det enkelte tilfælde, om et barn, der selv er i særlig risiko for eksempel på grund af kronisk sygdom, kan møde op i sin daginstitution. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet Se mere

Sådan siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde, og det bakker professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos op om.

- Det er fuldstændig reelt at være bekymret som forælder, men når det er sagt, er man også nødt til at se på de muligheder, vi har – og hvad der er det fornuftige at gøre. Og der er ingen tvivl i mit sind om, at det er fornuftigt at sende børnene i skole og børnehave, siger han.

Ifølge Hans Jørn Kolmos kan langt de fleste forældre trygt sende deres børn afsted onsdag efter påskeferien. Og det kan de blandt andet, fordi børn synes særligt mildt ramt af coronavirus.

- Vi ved, at coronavirus har svært ved at smitte blandt børn. De børn, som alligevel blive smittet, bliver ikke syge i nævneværdig grad. På den måde er det ikke en risiko for ens børn, siger han.

På pressemødet mandag sagde Kåre Mølbak, direktør ved Statens Serum Institut, at blot 1,8 procent af 1.924 testede børn i alderen 0-9 år har været smittet med covid-19.

Vi skal have tiltro til myndighederne

Som forælder må man have tiltro til, at myndighederne åbner Danmark på bedst muligt vis. Det mener Thomas Graven, der er næstformand i Forældrenes Landsorganisation (FOLA).

- Selvom det kan være svært, må man som forælder bevare roen og forsøge at pakke bekymringerne, om at det er farligt at sende sit barn afsted, væk, siger han.

Ifølge ham er det vigtigt, at forældrene husker det store billede og ikke lader følelserne løbe afsted med dem. Han opfordrer derfor de fynske forældre til at holde hovedet koldt.

- Vi står i en nødsituation, og vi er forpligtede til at handle. Vi kan ikke holde vores børn derhjemme og dermed ikke gøre noget, for så kører landet i sænk, siger han.

Læs også Gravide og udsatte forældre: Kan jeg sende mit barn i skole?

Det bakker Christina Bruun Levinsen, der er hovedbestyrelsesmedlem i landsorganisationen Skole og Forældre, op om.

Som fagperson er hun ikke bekymret for den snarlige genåbning af de fynske skoler og daginstitutioner.

- Som forælder til skolebørn er vi nødt til at lytte til sundhedsmyndighedernes anbefalinger og stole på, at de professionelle gør alt, hvad de kan, for at følge retningslinjerne, siger hun.

Er man en af de forældre, der frygter børnenes første skoledag efter påske, er det en god idé at tage en snak med skolens ledelse, lærerne og de andre forældre om, hvad der kan gøres for at alle kan føle sig trygge.

- Jeg kan sagtens forstå, at der kan være bekymrede forældre. Men som forældre skal man lytte til, hvad der bliver sagt, og så skal man stole på det, siger hun.

Og hvad kan du som forælder så selv gøre?

Mens Sundhedsstyrelsen onsdag offentliggjorde en række retningslinjer, som de fynske skoler og daginstitutioner om lidt skal følge for at undgå smitte, kan det som forældre være svært at gennemskue, hvad man selv kan gøre for at undgå at blive smittet med coronavirus.

SUNDHEDSSTYRELSENS FEM ANBEFALINGER Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

Men her er det vigtigt, at forældre og børn fortsat følger Sundhedsstyrelsens fem råd for at beskytte sig selv og andre mod smitte. For selvom samfundet lige så stille begynder at ligne sig selv, er det vigtigt at blive ved med at fortælle børnene om håndhygiejne.

- Vi må ikke begynde at slappe af på det punkt, og derfor er det vigtigt, at forældrene fortsat hjælper deres børn med at vaske hænder, når de kommer hjem, siger Hans Jørn Kolmos.

Og så er det vigtigt, at man som forælder forbereder sine børn på, at det er en anderledes hverdag, de kommer tilbage til, siger Christina Bruun Levinsen fra Skole og Forældre.

- Børnene kommer til at møde en anderledes skole efter påskeferien, end den som de kendte før. Måske er der ikke helt så mange børn og både undervisningen og legene vil foregå på nye måder. Fortæl børnene det, så de er forberedt, siger hun.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag på Fyn under corona-udbruddet her.