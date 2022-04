Forbered din have til sommeren: Bierne har brug for din hjælp

Hun er bestyrelsesmedlem i foreningen Vilde Bier i Danmark, og ifølge hende er der tre nemme ting, man kan begynde med, hvis man gerne vil i gang.

Det første gode råd er at plante forskellige planter, der blomstrer. Det godt for bierne, at der er mange forskellige planter i stedet for mange af den samme slags. Og gerne blomster, der naturligt blomstrer i Danmark.

For det andet så er det en god idé at have stillestående vand i haven. Ligesom mennesker har bier også brug for at drikke vand i sommervarmen. Men i modsætning til mennesker kan bier godt lide, når vandet er lidt beskidt og lunkent.

Til sidste kan man sætte et bi-hotel op i haven. Bi-hoteller minder meget om insekthoteller, men bare til bier. De kan både købes i butikker og laves selv.

Lidt, men godt

Man kan nemt begynde i det små og se hvad der sker. Susanne begyndte at prøve sig frem og ser nu en stor forskel mellem hendes have og de andre haver i nærheden.