Forbrugerrådet om tårnhøje renter: Bankerne malker en risikofri pengemaskine

Siden juli sidste år har Nationalbanken hævet renten hele ni gange. Og hver gang er de fynske pengeinstitutter flittigt fulgt med. Det betyder, at flere fynske banker og sparekasser har slået indtjeningsrekord i første halvår af 2023.

Det viser deres halvårsrapporter, som netop er offentliggjort.

Men nu får de kritik for deres succes.

- Vi har jo set stribevis af rapporter fra konkurrencemyndighederne, der peger på, at konkurrencen simpelthen ikke er god nok i banksektoren. Og derfor er det nemt for bankerne at sætte priserne op, siger Morten Bruun, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

For samtidig med de høje udlånsrenter, giver banker stadig meget lidt i rente for de penge, kunderne sætter ind i banken. Altså indlånsrenten. Og det er et udtryk for manglende konkurrence, mener cheføkonomen.

- Bankerne har jo fået det, man kan kalde en risikofri pengemaskine, fordi Nationalbanken har sat bankernes indlånsrenter op. Så når bankerne giver kunderne nul eller en procent i rente for de penge, de sætter ind i banken, så får bankerne selv 3,5 procent i rente hos nationalbanken. Helt risikofrit. Dermed har bankerne ikke noget incitament til i stedet at låne pengene ud til kunderne til en rimelig rente, siger Morten Bruun.

Direktører: Vi har brug for pengene

Forbrugerrådets cheføkonom mener altså, at bankerne sagtens kunne skrue udlånsrenten ned – eller indlånsrenten op og dermed give kunderne bedre vilkår.

Det er to fynske bankdirektører dog uenige i.

- Når man lever af at tage imod indlån og låne det ud til nogle andre, så risikerer vi jo at tabe penge på et tidspunkt, og det skal vi jo have råd til. Og lige nu har vi rigtig gode tider. Men vi skal jo også gerne være en god bank den dag, hvor tiderne vender, siger Henning Dam, der er direktør i Fynske Bank.

Samme melding lyder fra Middelfart Sparekasse.

- Nu har vi valgt at bruge overskuddet til konsolidering. Det er til glæde for vores efterfølgere og til nye kunder og til mange år frem i tiden, at vi kapitaliserer os på en sådan måde, at vi kan drive vores virksomhed mange år frem i tiden, siger Martin Baltser, administrerende direktør i Middelfart Sparekasse.

Morten Bruun fastholder dog sin kritik og mener blandt andet, at kunder skal blive bedre til at forhandle med deres bank – og måske endda være villige til at skifte lidt oftere og på den måde styrke konkurrencen.

Men for at det kan lykkes, er der behov for et mere gennemsigtigt system, mener han.

- Hvis det var lidt mere gennemsigtigt, hvad man betaler i renter og gebyrer, så tror jeg mange kunder ville vågne op, siger Morten Bruun.