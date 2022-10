Forbud mod trawlfiskeri i fynske farvande: - Det er for groft

Der kommer snart et totalforbud mod at trawlfiske i havet omkring Fyn.

Efter nytår vil regeringen gøre det forbudt at trawlfiske i Lillebælt, Storebælt, Sydfynske Øhav og resten af Bælthavet.

Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Men sådan et forbud vil ødelægge erhvervsfiskeriet i Bagenkop på Langeland, lyder det fra formanden for Bælternes Fiskeriforening.

- Jeg har snakket med så mange fiskere, efter det kom frem, og vores muslingefiskere er helt ude af den. De ved ikke, hvad de skal gøre, og de sidder nærmest og græder i telefonen, siger formand for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch.

Ifølge regeringen skal et forbud mod trawlfiskeri skabe et bedre havmiljø og forbedre forholdene for torsk.

Mandag blev en længeventet bekendtgørelse sendt i høring af fiskeriminister Rasmus Prehn (S).

- Vi har af hensyn til miljøet og ikke mindst af hensyn til torskens overlevelse lavet det her trawlforbud, siger fiskeriminister Rasmus Prehn (S) til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Og der er jo stadigvæk områder i Danmark, hvor man godt må trawle, og der er så mulighed for at fange sine fisk der. Nu er der kommet klare linjer for fiskerne.

Men fiskeriministerens melding har formand Allan Buch ikke meget tilovers for.

- Jeg synes, at det er for groft, for man fratager jo nogle mennesker deres erhverv. Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det er uforskammet. At mennesker som ikke har mere forstand på fiskeri kan sidde og vedtage sådan noget her. Jeg har snart ikke ord for det, siger Allan Buch.