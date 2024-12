Forbud mod visse køretøjer på Storebæltsbroen

Suveræn pointhøst

Sportsdirektøren glæder sig over, at OB overvintrer på en suveræn førsteplads i NordicBet Ligaen oven på et efterår, der har været spillemæssigt bøvlet men resultatmæssigt stærkt med et pointsnit på 2,5 point.

- Jeg forestiller mig ikke, at OB kommer til at opleve det igen. Eller andre klubber har mere end ét skud i 137 år, hvor det lykkes altså. Det er fuldstændig utroligt, uagtet hvilken række man er kommet i. Og så har jeg alle de andre nuancer med, for der er ting, vi kan gøre bedre, men hvis jeg kun må fremhæve en følelse, er det stolthed, siger han efter et efterår, hvor OB-truppen har skullet finde sig selv efter nedrykningen og en stor spillerflugt i sommer.

- Når man afgiver 15 spillere i forhold til seneste sæson og kun henter én spiller udefra, så vil der umiddelbart være en nedgang i kvalitet; især når der er karantæner og skader, så jeg synes ikke på nogen måde, at vi er igennem det svære. Vi er på vej til noget nyt svært. Men overskriften for sæsonen må være turbulens, siger Troels Bech.

En forslået udgave af OB

Han peger på flere konsekvenser ved nedrykningen, og selvom OB aktuelt har kurs mod Superligaen, er klubben stadig i en genopbygningsfase.

- Øjebliksbilledet stjæler al opmærksomhed i fodbold, men hvis vi tænker 4-5 måneder tilbage, var vi tøvende over for vores niveau, og vi havde en del spillere, som ikke ville være her. Det var internt et stort problem. Eksternt var det også et identitetstab for OB at være 1. divisions-hold og ikke superligahold. Vi er stadig i en noget forslået udgave af os selv, og det stopper ikke af, at vi har præsteret godt i tre-fire måneder, siger han.