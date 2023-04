Foreninger truet: Bridgeklub drukner i bureaukrati og krav fra banken

Bridgeklubberne bøvler med bureaukratiet i banken.

76-årige Tove Brix-Kjelgaard er aktiv i det frivillige foreningsarbejde i Bridge 95 Faaborg.

På bridgeklubbens generalforsamling i onsdags valgte hun imidlertid at stoppe som formand. Til gengæld fortsætter hun som menigt medlem af bestyrelsen i den lille forening med kun 37 medlemmer.

Bridge 95 Faaborg er en af landets mange bridgeklubber, som er en vigtig del af mange ældres sociale netværk. Men nu gør nye krav fra bankerne det svært for foreningerne.

- Der har virkeligt været meget papirarbejde på grund af bankens dokumentationskrav, som kom i kølvandet på EU-reglerne om hvidvask og terror fra 2020, fortæller den netop afgåede formand.

- Det kom vi virkelig til at mærke for et par år siden. Dengang glemte vi at forny foreningens CVR-nummer, og så startede et sandt dokumentationshelvede.



- Banken lukkede kontoen, og vi måtte hele turen igennem med indlevering af regnskaber og registrering af samtlige bestyrelsesmedlemmer med kørekort eller pas og sygesikringsbevis. Der gik to måneder, inden kontoen igen var oppe at køre.

- Jeg ved godt, at bankerne bare følger reglerne. Men så må reglerne laves om. Ellers risikerer vi at slå foreningslivet ihjel. Det må kunne lade sig gøre at fritage små foreninger som vores fra alle disse krav, siger Tove Brix-Kjelgaard.

Brancheforening bakker op

Anne Sina, som er sekretariatschef i Civilsamfundets Brancheforening, kender alt til problemerne ude i foreningerne:

- Arbejdet med at tilfredsstille bankerne stjæler en stor del af de frivilliges tid og mange orker det ikke i længden. På sigt kan det det blive et kæmpe tab for hele Danmark, siger Anne Sina.

Nogenlunde samme toner kommer fra Lise-Lotte Nielsen, som er kasserer i Bridge 95 Faaborg, da TV 2 Fyn taler med hende umiddelbart efter onsdagens generalforsamling.

Hun fortæller, at klubben i de senere år har haft stadig vanskeligere ved at rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen.

- Når der kommer nye medlemmer af bestyrelsen, skal de registreres i banken med personnummer, adresse, pas og sygesikringsbevis. Samtidig skal vi aflevere vedtægter for foreningen og referater fra vores generalforsamling, og vi skal betale et gebyr på 450 kroner for registrering af hvert nyt bestyrelsesmedlem.

- Det er dyrt for en lille forening som vores. Vi har kun de 20.000 kroner, vi får ind i kontingenter, og vi betaler cirka 2.000 kroner om året til banken, siger Lise-Lotte Nielsen.

Vejledning giver håb

Sidste år udsendte Finanstilsynet en vejledning til bankerne, som giver dem mulighed for at lempe kravene til foreninger med lav risiko.

Men vejledningen er ifølge Civilsamfundets Brancheforening ikke rigtig slået igennem ude i pengeinstitutterne.

- Jeg tror, at udfordringen er, at mange banker ikke kender foreningslivet og heller ikke bruger tid på at sætte sig ind i, hvordan en forening fungerer.

- Men vi kommer til at holde øje med, om bankerne tager vejledningen til sig. Jeg har en klar forventning om, at man i løbet af det næste års tid vil kunne mærke en forskel, når der har været generalforsamling rundt i alle landets foreninger, siger Anne Sina.

Finanstilsynet har udarbejdet vejledningen i samarbejde med bankerne, Erhvervsministeriet, Kulturministeriet og en række organisationer. Vejledningen skal først evalueres i foråret 2024

Ny formand er klar

På generalforsamlingen i Bridge 95 Faaborg blev Marianne Durck valgt som ny formand efter Tove Brix-Kjelgaard.

Den nye formand valgte at takke ja til posten vel vidende, at der nu venter en ny omgang bureaukratisk bøvl og et ekstra gebyr til banken, fordi der er sket et skift på en af posterne i den fem mand store bestyrelse.

- Nu skal jeg i gang med at søge om adgang til vores konto. Det vil sige, at banken skal have mit pas, sygesikringsbevis og alverdens ting og sager. Der kommer til at gå måneder, inden jeg er godkendt af banken, siger Marianne Durck.

Juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen, Finans Danmark, svarer på kritikken af bankernes dokumentationskrav i TV 2 Fyn søndag aften klokken 19.30.