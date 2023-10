Foreningslivet på Fyn under lup i stort forskningsprojekt

Hvad betyder de lokale foreninger egentlig for demokratiet, velfærdssamfundet og danskernes livskvalitet. Det skal et nyt stort forskningsprojekt ved SDU undersøge, og det sker ved i første omgang at kortlægge alle typer af foreninger, som hører hjemme på Fyn, Langeland, Ærø og de øvrige øer omkring Fyn.

- Behovet for viden bliver forstærket af, at der er mange fortællinger om, at foreningslivet er under forandring - for eksempel når det gælder medlemmernes engagement, når det gælder brugen af lønnede ansatte, og når det gælder relationerne til det offentlige, siger senioranalytiker Malene Thøgersen fra Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) i pressemeddelelsen og uddyber:

- Men vi ved reelt ikke, i hvilken udstrækning disse forandringer er sket, og hvad de i praksis betyder for foreningerne.

Fyn er valgt ud til undersøgelsen, fordi der allerede er lavet lignende undersøgelser i 2004 og 2010, hvilket giver mulighed for at vurdere, hvordan foreningslivet har udviklet sig over tid.