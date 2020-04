Forhandlinger mandag: Udsatte børn har mere behov for sommerlejr end nogensinde

- Vores situation er et kæmpestort spørgsmålstegn.

Det er meldingen fra Casper Lundgreen, som er lejrleder for Ungdommens Røde Kors.

De ved ikke, om de kan afholde sommerlejr i år, og hvordan det eventuelt kan lade sig gøre.

Mens der er corona, er rigtig mange børn tvunget til at blive hjemme i nogle familier, der måske ikke helt fungerer Casper Lundgreen, lejrleder, Ungdommens Røde Kors

- Vi har brug for afklaring. Kan vi holde lejr? Under hvilke omstædigheder? Kan børnene komme til lejren? Kan vi lave overnatning? Er vi nødt til at lave en mindre lejr? Det er rigtig mange spørgmål, som vi bliver nødt til at få svar på.

Svar, som måske kan komme ud af forhandlinger, som indenrigsministeren har indkaldt til mandag.

Ekstra behov efter corona

For ifølge Casper Lundgreen er der hårdt brug for sommerlejre til udsatte børn.

- Vi har rigtig mange børn og unge i Danmark, som har det svært derhjemme og i skolen. Ferielejre er bare med til at give en pause fra en hård hverdag for de her unger, siger han.

Faktisk mener han, der er endnu mere brug for dem denne sommer, efter en tid hvor mange børn har været mere hjemme på grund af coronaudbruddet.

- Mens der er corona, er rigtig mange børn tvunget til at blive hjemme i nogle familier, der måske ikke helt fungerer. Så er det bare ekstra nødvendigt, at der bliver lavet en pause for dem til sommer, siger Casper Lundgreen.

Politiske forhandlinger mandag

Social - og Indenrigsminister Astrid Krag (S) har indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om hjælp til socialt udsatte mandag.

- Udsatte børn i sårbare familier vil stadig kunne opleve et voksende pres. Derfor vil jeg nu forsøge at få bred opbakning til en række initiativer, der skal hjælpe disse grupper godt igennem de kommende måneder, siger Astrid Krag i en pressemeddelelse.

Hvor mange penge der eventuelt kan være på vej, og hvad hjælpen måtte ende med at indebære, er endnu uvist.

Det står dog klart for Casper Lundgreen, at organisationer som Ungdommens Røde Kors kan ende med et økonomisk problem, hvis der ikke bliver mulighed for sommerlejre i samme størrelse som tidligere.

- Hvis vi ikke kan få lige så mange børn med, er der også en del af vores finansiering, der falder, siger han.

