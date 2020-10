Prognose: Forhøjet vandstand visse steder på Fyn

Et kraftigt lavtryk over Polen skubber vand fra den centrale og nordlige del af Østersøen mod syd, og det giver forhøjet vandstand onsdag i Syddanmark.

Prognoserne for den præcise vindstyrke og vindretning er usikker, og derfor er vandstandshøjden også usikker.

Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Grafikken øverst i artiklen viser, at den forhøjede vandstand vil nå op omkring en meter i Syddanmark, mens man nogle steder i Tyskland kommer op over 120 centimeter.

Stor usikkerhed i vandstande

En samling af prognoser for byer som Sønderborg og Rødby viser, at den mest sandsynlige forhøjede vandstand er omkring en meter.

Usikkerheden er dog stor - de laveste prognoser viser 80 centimeter og de højeste knap 150 centimeter.

Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

En god tommelfingerregel i meteorologien er, at den seneste prognose er den bedste prognose.

Man kan derfor glæde sig over, at de seneste prognoser ikke er så voldsomme som nogle af de tidligere, og at usikkerheden i prognoserne falder.

Barsk efterårsdag på Bornholm

Hele landet vil onsdag opleve kraftig blæst.

Mange steder nær østvendte kyster vil der forekomme vindstød af hård kuling, og på Bornholm har TV 2 Vejret varslet vindstød af stormstyrke fra onsdag morgen og frem til natten til torsdag.

Her kan man dog også glæde sig over de seneste prognoser, der kun har få byger, mens tidligere prognoser havde noget, der minder om dagsregn til Solskinsøen.