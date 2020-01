Tiltalt Formand: - Alle kræftsyge børn fik ønsker opfyldt

Den 30-årige formand for Foreningen for Danske Kræftsyge Børn ønskede at gøre en positiv forskel og glæde kræftsyge børn.

Sammen med indehaveren af det spanske callcenter ML Solutions fik de to idéen til at stifte foreningen, oplyste han i retten i Odense onsdag eftermiddag.

Alle der søgte med undtagelse af nogle få familier, der ikke kunne fremvise en lægeattest på, at de havde et kræftsygt barn, fik deres ønsker opfyldt Formanden for Foreningen for Danske Kræftsyge Børn

Han er sammen med sin fætter tiltalt for at have begået groft bedrageri ved at have indsamlet 4,7 millioner kroner ved over 3000 danske firmaer, men kun at have videregivet 508.000 kroner til kræftsyge børn.

Ifølge formanden gav foreningen gaver til OUH, Rigshospitalet og sygehusene i Vejle og Aalborg. Han var selv med til at uddele gaver i Odense. Her uddelte foreningen playstations, legetøj og spil, mens andre fik biografbilletter.

- Alle der søgte med undtagelse af nogle få familier, der ikke kunne fremvise en lægeattest på, at de havde et kræftsygt barn, fik deres ønsker opfyldt, oplyste formanden.

- Sammenlagt gav vi vel penge til 50 familier, fortalte han.

Han understregede dog også, at foreningen eller sælgere aldrig har oplyst, at alle pengene skulle gå ubeskåret til de kræftsyge børn.

Og også at foreningen ikke ville have kunnet samle så mange penge ind, hvis man ikke havde anvendt et callcenter, der selv beholdt 40 procent af de indsamlede penge.

Han oplyste også, at han tidligere har lavet frivilligt arbejde for hjemløse, er uddannet inden for logistik og har arbejdet i lufthavne og på Grønland.

Diplomer

Ifølge formanden havde foreningen den kendte advokat Christian Harlang til at lave vedtægterne, mens et professionelt reklamefirma udfærdigede logo og design af brochurer.

Han fortalte anklager Heidi Colbæk, at ingen i foreningen fik løn, men var frivillige. Kun underleverandører - som blandt andre callcentret ML Solutions - var lønnede.

Lederen af dette firma sad i foreningens bestyrelse, men det var ikke derfor de blev valgt, fortalte formanden.

Der blev indgået en kontrakt med callcenterlederen, så callcentret fik 40 procent af de indsamlede penge. Foreningen beholdt 60 procent.

Formandens eget firma Pad Nordic blev brugt til at pakke, lave diplomer til firmaerne og sende pakker ud til børnene.

Konkurrencedygtig

Prisen blev aftalt efter, at formanden selv havde tjekket prisen hos andre leverandører.

- Jeg tror, vi lå lidt under de andre firmaer, sagde han.

Ifølge politiets pengestrømsanalyse fik firmaet 839.000 kroner for arbejdet.

Pad Nordic brugte også callcentret til salg af sine varer - handsker og værnemidler - men den 30-årige ville ikke svare på, hvilken aftale de to firmaer havde indgået. Det skete med henvisning til, at det ikke var relevant.

Efterfølgende indgik Foreningen for Danske Kræftsyge Børn også en aftale med callcentret Quality Call, men den blev opsagt, da firmaet ikke levede op til kvalitetskravene, oplyste foreningens formand.

Ifølge politiets pengestrømsanalyse tilgik firmaet 328.000 kroner.

Ifølge formanden lagde hans eget selskab ud for indkøb til Foreningen for Danske Kræftsyge Børn, der herefter fik en faktura.

STRAFFERAMMEN Formand og næstformand er tiltalt for groft bedrageri efter straffelovens paragraf 279 og 286. stk. 2. Den sidste paragraf udvider strafferammen til otte års fængsel. De to tiltalte nægter sig skyldige.

Stopper som formand

Der går derfor også pengestrømme på 850.000 kroner til formandens eget selskab fra foreningen. Den ordning blev lavet, fordi Nordfyns Bank ikke vil udstede en foreningskort, fortalte formanden.

Der er aldrig udarbejdet regnskab for foreningen, fordi der ikke er regnskabspligt.

I februar 2017 fratrådte den 30-årige som formand, efter at medierne havde interesseret sig intenst for foreningens økonomi.

Hans firma Pad Nordic gik konkurs i 2017, men firmaets aktiviteter er overtaget af anpartsselskabet Norwork.

