Formand for Bupl: En genåbning på institutioner kræver klare retningslinjer

På et pressemøde mandag aften sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at der skal iværksættes genåbning af daginstitutioner, fritidsinstitutioner og landets 0. til 5. klasser efter påske.

For at det kan lade sig gøre på en måde, så alle er trygge, kræver det dog, at forholdene er "sundhedsmæssigt forsvarlige", lød det fra statsministeren.

Det bliver således et stort arbejde med at organisere, forudser Elisa Rimpler, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Bupl.

- Det er en bunden opgave, som bliver et kæmpe organiseringsarbejde. Det vigtigste for os er, at det er sundhedsfagligt forsvarligt, siger hun og fortsætter:

- Vi har fået at vide, at det kan vi trygt regne med, og vi forventer, at kunne se det i de kommende retningslinjer for antallet af børn, der må være sammen med videre, siger hun.

Forældre får arbejdsro

På pressemødet i Statsministeriet sagde Mette Frederiksen, at skoler, vuggestuer og børnehaver i princippet kan åbnes fra den 15. april.

Det vil betyde, at flere forældre får arbejdsro, mens de i disse uger arbejder hjemme, lød det fra statsministeren.

Før der kan være tale om en genåbning, skal der dog først laves retningslinjer for, hvordan hverdagen i institutioner og skoler skal se ud.

Blandt andet kan det betyde, at børn og voksne skal være så meget ude som muligt, at de skal holde afstand, og at der skal gøres rent oftere, sagde Mette Frederiksen.

På pressemødet lød det desuden fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm:

- Vi kommer med faglige retningslinjer og anbefalinger for rengøring, hygiejne, afstand med mere. Det vil give ekstra travlhed hos lærere og pædagoger.

- Det er et stort ansvar, men det kan I godt klare, sagde han.

Yngre børn holder ikke afstand

For Elisa Rimpler er det afgørende, at retningslinjerne bliver så konkrete som muligt, så pædagogerne kan have fokus på at være der for børnene uden at skulle være bekymret for smitterisiko.

For jo yngre børn er, des mindre kan de overholde afstandsrestriktioner, siger hun.

- Tiden er en anden i dag end før corona, og derfor er vi spændte på at se, om retningslinjerne tager højde for, at børn er børn - og at vi ikke kan afvise etårige, der har brug for at blive trøstet.

- Vi forventer også, at der vil være taget bestik af, at de helt små leger med hinanden og savler på hinanden og kravler oven på hinanden, men at det er på en måde, så alle er trygge, siger Elisa Rimpler.

Hun tilføjer, at hun ikke tror, det er realistisk, at de forskellige børneinstitutioner åbner igen lige efter påske.

- I et meget lille land som Danmark er der stor forskel på trænge institutioner i København og den gode plads, man har i en daginstitution på landet.

- Der er store forskelle, og der vil givetvis være nogle institutioner, som kan åbne før andre. Det må være op til kommunalbestyrelserne, siger Bupl-formanden.