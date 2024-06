Formand for fynsk landboforening jubler over CO2-aftale

Torben Povlsen, der er formand for den fynske landboforening L&F Centrovice, har svært ved at skjule sin begejstring over den aftale om en CO2-afgift på landbruget, der landede mandag aften.

Det udtrykker han over for TV 2 Fyn tirsdag morgen.

- Jeg tager hatten af for den indsats, der ligger bag aftalen, siger han og tilføjer:

- Vi skal både løse vandmiljøudfordringer og klimaudfordringer, samtidig med at der skal brødfødes en voksende befolkning, og det tror jeg, at aftalen er garant for.

Han påpeger, at det er menneskets natur at blive bekymret, når der er varslet forandringer, men at der ingen grund er til bekymringer i tilfældet med den nye aftale.

- Den er stor og kompleks, men den baner vejen for fødevareproduktion, samtidig med at den sikrer naturen, biodiversiteten og klimaet, siger Torben Povlsen.

Søren Søndergaard, formand for Landbrug & Fødevarer, ser med den nye aftale mulighed for helt at undgå en CO2- afgift.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Jacob Jensen (V) påpegede på pressemødet mandag aften, at aftalen kommer til at koste 1000 arbejdspladser.