Fyns Politi standsede torsdag eftermiddag en 33-årig mand fra Nordfyn. Manden kørte i en bil, hvor den forreste nummerplade ikke matchede den bagerste. Der var i øvrigt ingen af de to nummerplader, der matchede køretøjet i motorregisteret. Det fremgår af døgnrapporten fra Fyns Politi.



Manden er nu sigtet for tyveri af nummerpladerne. Derudover er manden sigtet for at køre i frakendelsestiden og for lov om euforiserende stoffer.