Forsamlingsforbud hæves: 100 om en måned, 200 om to måneder

Opdatering Artiklen er opdateret med faktaboks om, hvordan forbuddet gradvist bliver hævet.

Folketingets partier er enige om, at forsamlingsforbuddet bliver 100 personer per 8. juli. Og 200 personer 8. august for visse arrangementer, oplyser Justitsministeriet.

Fra i dag, mandag, er forsamlingsforbuddet allerede hævet fra 10 til 50 personer.

Men planen bliver kun til noget, hvis alt går godt. Sådan lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

- For vi skal huske, at det hele stadig afhænger af, at vi hver især følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Holder afstand, vasker hænder ofte, passer på hinanden og så videre.

- Og hvis vi ser, at epidemien blusser op igen, er en opstramning af forsamlingsforbuddet noget af det første, vi vil se på.

- Jeg ser frem til drøftelserne med partierne om eventuelle yderligere lempelser inden for afgrænsede områder, siger ministeren i en pressemeddelelse.

Hækkerup henviser til drøftelser om antallet af tilskuere til superligakampe. Og om at kunne afholde private fester i kommercielle lokaler, eksempelvis bryllupper, til senere end midnat.

Sådan bliver forsamlingsforbuddet gradvist hævet Her kan du få et overblik over, hvordan forbuddet gradvist bliver hævet: 8. juni er grænsen for forsamlinger blevet hævet til 50 personer.

8. juli hæves forsamlingsforbuddet til 100 personer.

8. august hæves forsamlingsforbuddet til 200 personer for visse arrangører. Det gælder for arrangører, som er underlagt retningslinjer for genåbningen. Eksempelvis kultur- eller idrætsarrangementer.

For arrangører i en sektor, hvor der ikke er aftalt retningslinjer, er loftet stadig 100 personer.

ud over forsamlingsforbuddet er der også et forbud mod store forsamlinger. Den grænse er fortsat på 500. Og det forbliver den.

Fra 8. juni bliver nogle arrangementer undtaget fra forsamlingsforbuddet på 50 personer. De skal dog stadig overholde forbuddet mod store forsamlinger på 500 personer.

Det gælder for arrangementer, hvor deltagerne primært sidder ned. Justitsministeriet giver som eksempler:

- Bryllupper afholdt på restauranter.

- Fodboldkampe.

- Generalforsamlinger i konferencecentre som eksempler.

- Sommeraktiviteter for børn og unge.

Der er blandt andet tale om arrangementer i private boliger og haver samt begravelser.

Politiske demonstrationer er undtaget for både forsamlingsforbuddet og loftet for store forsamlinger.

For en hel særlig gruppe gælder yderligere en regel. I dag gælder det for restauranter og kulturarrangementer, hvor gæsterne primært sidder ned, at der maksimalt må være en person per to kvadratmeter.

Den gruppe udvides også fra 8. juni, så den gælder alle lokaler, hvor kunder og besøgende primært sidder ned. Det kræver, at den ansvarlige for lokalerne, er omfattet af et område, hvor der er aftalt retningslinjer af sektorens parter.

For udendørsområder er der ingen kvadratmeterregel.

Hvorvidt der kan afvikles superligafodbold med flere end 500 tilskuere er fortsat uafklaret, men der er planlagt politiske drøftelser om det. Kilde: Justitsministeriet Se mere

Det bliver kulturministeren, sundhedsministeren samt Hækkerup, der vil indkalde til drøftelser vedrørende et forsøg med afvikling af superligafodbold med flere end 500 tilskuere. Det skal kunne ske på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde.

- På baggrund af forsøget vil sundhedsmyndighederne, politiet og eventuelt andre relevante myndigheder evaluere, om det er foregået sundhedsmæssigt forsvarligt, skriver Justitsministeriet.

Sundhedsministeren og justitsministeren vil indkalde til drøftelser om afholdelsen af private fester i eksempelvis restauranter.

