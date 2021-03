Forsamlingsforbud hæves til ti personer

Der bliver mulighed for en påskefrokost med lidt flere deltagere end hidtil ventet.

Forsamlingsforbuddet hæves til ti personer udendørs fra mandag, og det hæves for udendørs idræt-, fritids- og foreningsaktiviteter i organiseret regi fra 25 til 50 personer.

Det er et politisk flertal enige om torsdag aften, hvilket fremgår af en pressemeddelelse fra Statsministeriet.

- Vi er meget tilfredse med, at vi kan være mere sammen udendørs. Man kan holde en påskefrokost for ti mennesker udenfor, siger partileder Sofie Carsten Nielsen (R) blandt andet til Ritzau efter forhandlingerne.

Samtidig kan afgangselever i hovedstaden vende tilbage efter samme model som i resten af landet. Det gælder fra mandag og gælder også certifikatfag.

Der åbnes desuden for udendørs gudstjenester med videre med op til 50 personer. (se også faktaboks nederst i artiklen)

Til gengæld er der torsdag aften ikke gode nyheder til de liberale erhverv. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen siger til Ritzau, at regeringen og dens støttepartier har modsat sig forslaget fra blå blok:

- Udgangspunktet fra regeringen og støttepartierne var, at der ikke skulle åbnes mere før påske. Jeg havde håbet på, at flere fik lov at vende tilbage til deres skole, at de liberale erhverv kunne åbne og storcentrene kunne åbne. Men det var der ikke flertal for, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen håber, at blandt andet de liberale erhverv vil blive åbnet "senest efter påske".

Regner videre på åbning

Sundhedsmyndighederne vil frem til mandag regne på muligheden for yderligere åbning. Her vil partierne fortsætte forhandlingerne.

Jakob Ellemann-Jensen siger Ritzau, at Venstre har flere ønsker til, hvad der skal regnes på og åbnes for i næste omgang:

- Det vigtigste for os børn og unge, liberale erhverv og butikker. Derefter skal vi se på restauranter, særligt restauranter med servering udenfor. Der, hvor det bliver svært at åbne snart, er nattelivet, siger Venstre-formanden.

LA: Det er en meget lille aftale

Med torsdag aften aftale bliver det således tilladt at forsamles 50 personer til udendørs idræt. Det btyder at fodboldkampe igen kan gennemføres, men Liberal Alliances Ole Birk Olesen mener, at åbningen er alt for lille.

Men regeringen og støttepartierne ville ikke gå længere, siger Ole Birk Olesen:

- Nu kan man i det mindste have en fodboldkamp igen. Det er det storsind de røde har udvist i aften. De 25 personer var ikke nok til, at man kunne have to gange 11 spillere en dommer og nogle tilskuere. Det kan man så nu. Men det er en meget lille aftale, siger Ole Birk Olesen.

DF: Det er noget krymmel"

I det hele taget er der ikke den store begejstring at hente i blå blok. Således kalder Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl genåbningsaftalen for Aftalen for "noget krymmel".

- Selvfølgelig er det glædeligt, at der nu er 50 personer, der kan forsamles til udendørsidræt, og at forsamlingsforbuddet hæves fra fem til ti personer udendørs. Men det er små justeringer i forhold til behovet for at at få erhvervslivet i gang igen og få flere besøg på plejehjemmene, siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

Mette F.: Vi er stadigvæk et kritisk sted

Statsminister Mette Frederiksen siger efter aftenens aftale til Ritzau, at det endnu ikke "er muligt" at lave en stor genåbning:

- Vi er stadigvæk et kritisk sted. Vi er kommet i gang med at vaccinere, men vi er der ikke helt endnu. Foråret er på vej, men det er ikke varmt vejr endnu, så vi skal passe på.

Hun glæder sig dog over aftenens aftale:

- Alle partier har gjort gældende, at det er vigtigt, at genåbningen har fokus på de unge. Det er lykkes. Vi giver også mulighed for, at flere danskere kan mødes uden for i påsken, siger statsministeren.

