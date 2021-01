Nye tiltag: Aflys alle aftaler og hold to meters afstand overalt

Regeringen vil sænke forsamlingsloftet fra ti til fem personer og opfordrer til, at folk ikke mødes med personer uden for husstanden.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde tirsdag.

Det skyldes udbruddet af coronavirus i Danmark, men særligt en britisk mutation, som er mere smitsom. Der er dog ikke beviser for, at den fører til et mere alvorligt sygdomsforløb.

- De restriktioner, vi har, er ikke nok, det er vurderingen fra vores egne myndigheder og de eksperter, de rådgiver sig med.

- Derfor vil vi i dag sænke forsamlingsforbuddet til fem personer samt komme med yderligere tiltag, siger hun.

Hun uddyber, at mutationen ikke kan stoppes, men den kan måske forsinkes, indtil flere kan blive vaccineret.

Der er skærpede indrejserestriktioner for rejsende fra Storbritannien.

- Alle opfordres til at begrænse den sociale kontakt til maksimum fem personer, siger Mette Frederiksen.

Her er de nye restriktioner og opfordringer

Forsamlingsforbuddet sænkes fra 10 til 5 personer. Det træder i kraft onsdag 6. januar og gælder til 17. januar.

Myndighederne anbefaler, at alle begrænser social kontakt til max 5 personer ud over sin husstand som nære kontakter, og at man ikke mødes mere end 5 personer inklusiv sin husstand i hjemmet.

"Stærk appel" om at aflyse alle aftaler, der ikke er nødvendige, frem til 17. januar.

Afstandskravet ændres fra en meter til to meter. Det gælder både i dagligvarebutikker og i det offentlige rum.

Anbefalingerne og restriktionerne gælder foreløbig frem til 17. januar, men regeringen forventer, at alle restriktioner kan blive forlænget.

Daginstitutioner bliver ikke umiddelbart berørt af de nye restriktioner.

