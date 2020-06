Forsamlingshuse i knibe: Hjælpepakke er ingen hjælp

Det er længe siden, det har sydet og dampet i det grønne køkken, og stolene står stablet rundt om i de tomme lokaler i Tåsinge Forsamlingshus. Huset har som så meget andet været lukket siden den 11. marts på grund af corona.

- Der har været 80 aflysninger, siden den dag, fortæller Mogens Larsen, formand for husets bestyrelse.

Coronakrisen har indtil videre kostet Tåsinge Forsamlingshus cirka 100.000 kroner i mistet indtjening. Det betyder, at der nu ikke er flere penge på kontoen, og en kassekredit er taget i brug.

For at overleve har de rakt hånden ud til Svendborg Kommune, der nu overvejer, om de skal give huset en økonomisk håndrækning, så øens smukke, gule hus også fremover kan være rammen om øboernes konfirmationer, runde fødselsdage og bryllupper.

Flere huse på Fyn er i fare

Tåsinge Forsamlingshus er ikke det eneste af de 156 forsamlingshus på Fyn, der kæmper i krisen, lyder det fra Thomas Bang Christensen, kasserer i Fynske Forsamlingshuse.

Thomas Bang Christensen Som kasserer i Fynske Forsamlingshuse oplever jeg, at der slet ikke er hjælpe at hente. Hvad skal forsamlingshusene gøre?

Han har derfor også spurgt TV2 /Fyn, hvorfor der ingen hjæp er at hente for forsamlingshuse, der har mistet afgørende indtægter i krisen.

Han kender selv en del af svaret . Han har nemlig kigget i den hjælpepakken, og forsamlingshusene skal hente deres håb i. Men her er der ikke meget hjælp at hente, mener han.

Det kræver dels en dyr revisorerklæring overhovedet at få adgang til den pengekasse, og så er det langt fra det fulde tab af indtægter, det er muligt at få dækket.

TV 2/Fyn kan dog fortælle Thomas Bang Christensen, at forsamlingshusene kan få dækket en del af udgiften, til revisorerklæringen, hvis deres ansøgning om kompensation bliver imødekommet.

Det er det sidste samlingssted i mange landsbyer, der allerede nu har mistet, deres bymidte med købmanden og måske også skolen. Egon Noe, professor

- Du får stadig kun dækket det, hvis din ansøgning bliver gokendt, og du får tilskuddet. Derfor har vi ikke turde bruge de penge i Kværndrup, siger Thomas Bang Christensen, der også er med i bestyrelsen for Kværndrup Forsamlingshus.

Hjælpepakken Virksomheder kan søge kompensation, hvis de har faste omkostninger for mindst 12.500 kroner i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020 eller 16.666 kr. for perioden 9. marts til 8. juli 2020, og derudover: forventer et fald i omsætningen på mindst 35 % i hele perioden, eller

i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i hele denne periode. Man kan få kompensation for en andel af virksomhedens faste omkostninger, afhængigt af nedgangen i virksomhedens omsætning: Nedgang på 35-60 %: Kompensation 25 %

Nedgang på 60-80 %: Kompensation 50 %

Nedgang på 80-100 %: Kompensation 80 %. Desuden kan man få støtte til 80 % af udgifter (dog højst 16.000 kr.) til revisorerklæring, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes. Læs mere om hjælpepakken her. Se mere

Hans vurdering er derfor stadig, at krisen kan risikere at koste et eller flere af de 156 fynske forsamlingshuse livet, hvis ikke deres mulighed for at søge hjælp bliver bedre. Det er nemlig ikke alle, der som Tåsinge Forsamlinghus, kan hente hjælp hos kommunen.

Thomas Bang Christensen har netop sendt et spørgeskema ud til de fynske forsamlingshuse. Han har kun fået svar fra otte. Af dem er der et par stykker, der kæmper med at få budgettet til at hænge sammen, men de er endnu ikke lukningstruede.

- Meldingen fra vores landsforening er også, at det første hus på Sjælland er lukket, siger Thomas Bang Christensen.

Vigtige for sammenholdet

Egon Noe, professor og centerleder for Center for Landdistriksforskning, kan ikke tage stilling til, om politikerne i højere grad bør holde hånden under forsamlingshusene i krisen. Men han peger på, at forsamlinghusene har afgørende betydning for de mindre byer på Fyn.

- Det er det sidste samlingssted i mange landsbyer, der allerede nu har mistet, deres bymidte med købmanden og måske også skolen. Derfor har forsamlingshuset afgørende betydning for fællesskabet og sammenhængskraften i byen, understreger Egon Noe.

Det er her borgerne fejrer deres mærkedage med familie og venner.

- Det kan være dyrt at holde sin fest på kroen eller på en resstaturant. Det er heller ikke alle, der har råd til det, siger Egon Noe.

For at forsamlingshusene skal overleve er det dog ikke kun en økonomisk håndrækning i coronakrisen, der kan være det afgørende, vurderer professoren.

- Der skal være en gruppe af frivillige omkring sådan et hus. Og så skal der være opbakning i byen til huset, slår Egon Noe fast.

