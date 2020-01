Forsker om stoffer: - Kokain hører med til festkulturen i dag

Se her, hvordan kokain virker på kroppen. Når unge mennesker i dag går i byen, indeholder det i langt højere grad kokain. En ny rapport fra Center For Rusmiddelforskning viser, at antallet af unge, der tager kokain, er steget med det dobbelte siden 2014.

Når man tager kokain, så øges ens dopamin-stofskifte, og det er det, som tiltrækker de unge. De bliver mere friske, og derfor kan de også drikke og feste mere end normalt. Mads Uffe Pedersen, professor for rusmiddelforskning på Aarhus Universitet

- Det hører med til de unges festkultur i dag. Festkulturen er meget voldsommere end tidligere, hvor de unge også drikker langt mere alkohol, siger Mads Uffe Pedersen til Bemærk.

Lige præcis mængden af alkohol, er også en af grundene til, at kokainen er steget så meget.

Mads Uffe Pedersen forklarer, at kokain er et feststof, som sætter gang i energiniveauet modsat cannabis, som man typisk bliver mere træt af.

- Kan man godt lide at feste og drikke meget, så kommer man også mere i kontakt med kokain sammenlignet med tidligere. Kokain er nemlig blevet det feststof, som de unge tager, når man skal i byen, siger han.

Pas på

Kokain er et feststof, som er stærkt vanedannende. Derfor råder Mads Uffe Pedersen også til, at man holder sig fra det farlige stof.

- Der er jo mange, der tager det for at blive mere frisk. Når man tager kokain, så øges ens dopamin-stofskifte, og det er dét, som tiltrækker de unge. De bliver mere friske, og derfor kan de også drikke og feste mere end normalt, siger Mads Uffe Pedersen.

Prisen på kokain er også faldet drastisk, hvilket også spiller en væsentlig rolle i forhold til udbredelsen af stoffet.

Stofferne er i nogle tilfælde billigere end alkohol. Det er blevet meget mere normalt for de unge at afprøve og eksperimentere med stoffer, siger professoren.

UNGE OG STOFFER Cannabis I 2014 havde 43,53 procent af de 15-25-årige røget cannabis. I 2019 havde 43,58 procent af de 15-25-årige røget cannabis. Kokain I 2014 havde 9,23 procent af de 15-25-årige taget kokain. I 2019 var det 10,54 procent af de 15-25-årige, der havde taget kokain. I 2014 svarede 1,55 procent, at de unge havde taget kokain inden for den seneste måned I 2019 var det steget 3,02 procent. Det svarer til, at omkring 24.600 unge mellem 15 og 25 år har brugt kokain den seneste måned. Der er flere mænd end kvinder, der har prøvet kokain. I 2019 var tallet for mænd 15,32 procent og 5,54 procent for kvinder. Kilde: Faglig rapport fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet, 2020. Se mere

Når man tager kokain - og alle andre stoffer for den sags skyld - går stofferne ind og snyder hjernen. Bestemte sanser og områder bliver stimuleret af en glædesfølelse. Lidt ligesom når man dyrker sex eller vinder i en sport. Forskellen er bare, at det sker ved en direkte kemisk proces og ikke via et naturligt indtryk fra vores egne sanser.

Region Syddanmark har den laveste procentsats i Danmark

- Hvis man begynder at tage stoffer til hver fest, så begynder man at blive afhængig af det. Og det er her, det bliver rigtig farligt. De dage, du så ikke tager stoffer, kommer til at blegne hen. De bliver meget mere grå og derfor heller ikke så gode som de dage, hvor man tager kokain. Derfor tager man naturligvis flere stoffer, for at lysne de dage op igen. Og det er farligt, siger Mads Uffe Pedersen.

Et godt råd

Mads Uffe Pedersen har et godt råd til de unge mennesker, der allerede tager eller overvejer at tage kokain.

- Til de unge mennesker der tager kokain for sjov - lad være. Man skal kunne holde en fest uden stoffer. Det er farligt, og alkoholen skal være nok til at kunne holde jer kørende, siger han.

