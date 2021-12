Forskere får millioner til at eliminere skadeligt PFOS

Projektet støttes med 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet, kalder projektet spændende.

- Det er rigtig godt, at der bliver investeret i at finde løsninger. Men min største bekymring er, at man så læner sig tilbage og venter år på, hvad forskningen finder frem til.

- Der er brug for handling nu og her. De her stoffer bliver ved at sive, og vi skal have kortlagt, hvor forureningen er, og hvor slem den er.

- Det skal ske hurtigst muligt, for ellers skaber vi store problemer for fremtidige generationer, siger Philippe Grandjean til Ritzau.