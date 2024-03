Forskere har kortlagt dødsfald i danske sogne: - Det er en voldsom forskel

I Faaborg-Midtfyn Kommune ligger sognene Gestelev og Vantinge side om side, men i det ene sogn er der langt større risiko for at dø tidligt, end der er i det andet.



Det viser et forskningsprojekt fra Aarhus Universitet, der har kortlagt dødsfald i de danske sogne fra 2017 til 2021, som DR har dykket ned i.



- Det kommer rigtig meget bag på mig, og jeg synes, at det er vildt, at det er så mange i Gestelev, der dør inden de fylder 75 år, siger Camilla Nakel, der er frisør i Gestelev.

I Danmark dør 35% af danskerne, før de fylder 75 år. Men kigger man på DR's kort over de fynske sogne, kan man se, at der nogle steder er store forskelle på, hvor stor risikoen er for at dø tidligere end andre sogne.

Risikoen for at dø, før man fylder 75 år, er 4,7 gange højere i Gestelev sogn end i Vantinge sogn - også selvom de ligger lige ved siden af hinanden, og der umiddelbart ikke er store forskelle på de to sogne.

Faktisk er Gestelev sammen med Nørre Højrup Sogn i Nordfyns Kommune et af de to sogne i Danmark, hvor risikoen for at dø, før man fylder 75 år, er størst.

Tilfældigheder der spiller ind?

Og spørger man beboere i Gestelev sogn, så er det tal, man undrer sig over, for hvad kan årsagen være til, at man dør tidligere i Gestelev, end man gør i Vantinge?

- Jeg kan ikke forstå det. De indikatorer med misbrug eller kriminalitet, som man skulle tro, at det skyldes, det har vi ikke så meget af, siger Grete Andreasen, der bor i Gestelev.

- Men vi har selvfølgelig mange ældre mennesker, og ensomhed kan også være en indikator, fortsætter hun videre.

Men tilfældigheder er også et gennemgående bud fra Gestelevs beboere:

- Det er en voldsom forskel, men jeg kan ikke forklare forskellen. Det må være tilfældigheder, der spiller ind, for jeg tror ikke, at vi er usundere end andre, siger Kristian Østergaard Nielsen, der er mekaniker i Gestelev og fortsætter:

- Det er også et lille sogn, så hvis en ung person dør, så trækker det voldsomt ned i statistikken, siger han.

Også i frisørsalonen i Gestelev bringer de nye tal undring:

- Det er vildt, at der er så store forskelle, for det er jo helt almindelige mennesker, der bor i begge sogne, siger Camilla Nakel og fortsætter:

- Derfor tænker jeg også, at det kan være tilfældigheder, og at der nok ikke kun er en forklaring på det, men mange.

Et indblik i detaljen

Men handler det i virkeligheden om tilfældigheder?

Peter Vedsted, der er professor og overlæge ved Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet, der har ledet projektet, fortæller, at der kan være mange årsager til, at man i nogle sogne har risiko for at dø tidligere end i andre sogne:



- I vores undersøgelse kan vi ikke sige, hvilke bestemte årsager der er grund til, at flere er døde, før de er fyldt 75 år. Og der kan selvfølgelig være gode forklaringer, som eksempelvis hvis et plejehjem i sognet har haft mange borgere, der døde før de fyldte 75 år.

For forskerne bag projektet er meningen, at man får muligheden for at kigge ned i detaljen.

- Vi har kigget på tværs af regioner, på tværs af byer og land, på tværs af kommuner og nu sogne. Jo længere ned vi kommer, jo tydeligere bliver forskellene på de geografiske områder siger han og fortsætter:

- Og for at have mulighed for at pege på nogle områder, hvor vi skal gøre særlige indsatser, så skal vi ned i detaljen.