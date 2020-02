Forslag: Flere fynske politistationer kan være på vej

Det har længe stået klart, at Rigspolitiet skulle på slankekur, og tirsdag aften har statsminister Mette Frederiksen (S) løftet sløret for sine planer for at slanke Rigspolitiet.

I et interview med Berlingske siger statsministeren, at 660 stillinger skal fjernes fra Rigspolitiet. Det kommer oven i de 240 årsværk, som Rigspolitiet vil spare jævnfør en spareplan fra januar.

Dermed bliver i alt 900 stillinger berørt af slankningen af Rigspolitiet.

De fjernede stillinger skal frigøre ressourcer, der senere skal bidrage til en opgradering ude i politikredsene. Her skal der laves 20 nye nærpolitistationer. Ti på hver side af Storebælt, forklarer statsministeren i Berlingske.

Selv om der ikke er sat bynavne på de ti nye politistationer, der skal ligge vest for Storebælt, bliver forslaget dog godt modtaget i Middelfart.

- Det er et stærkt udspil. Vi har brug for et synligt politi. Det skaber tryghed hos borgerne, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S), til TV 2/Fyn.

Selv om antallet af anmeldelser er faldende, og opklaringsprocenten er stigende, så er et politi tæt ved borgerne vigtigt, mener han.

- Der er centraliseret for meget, også når det gælder Fyns Politi. Så det er godt, hvis det går den anden vej igen, siger Johannes Lundsfryd.

Politistationen på Brovejen i Middelfart blev lukket i 2016, og stationen blev sat til salg. I Assens lukkede politistationen også som aktiv bemandet politistation, men Fyns Politi har stadig lokalerne på rådhuset.

Assens borgmester håber, at regeringens forslag kan genåbne politistationen.

- Det er et meget positivt udspil. Der står topmoderne lokaler klar indrettet til formålet. Det er vigtigt med en bemandet politistation tæt på borgerne, siger Søren Steen Andersen (V).