Forslag om at hæve pensionsalderen: - Der må lægges låg på galskaben

I Danmark bliver vi ældre og ældre, og det betyder også, at vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet, for at få statens finanser til at gå op.

- I øjeblikket arbejder vi under den grundlæggende forudsætning om, at i takt med at levealderen går op, så regulerer man også på pensionsalderen tilsvarende, siger overvismand ved Københavns Universitet Carl-Johan Dalgaard til TV 2 Fyn.

I og med at vi bliver færre unge til at løfte den økonomiske byrde, så må vi også lægge flere timer og kræfter i vores seniorår Samira Nawa, beskæftigelsesordfører, Radikale Venstre

Fynboer under 54 år ser derfor frem mod foreløbigt ét ekstra år på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeriet har nemlig forslået at hæve pensionsalderen fra 68 år til 69 år for personer født efter 1966.

Men blandt politikerne på Christiansborg er der uenighed om, hvorvidt det er den rette løsning at hæve pensionsalderen.

SF stemmer mod lovforslag

Spørger man beskæftigelsesordfører for SF Karsten Hønge, så virker forslaget om at hæve pensionsalderen hul i hovedet.

- Der må jo lægges låg på galskaben. Usikkerheden og frygten er sevet ind i titusindevis af hjem, hvor man er bange for, om man kan klare den sidste sæson på arbejdsmarkedet, siger han.

I stedet foreslår han, at man gør det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet - han mener nemlig ikke, at det løser noget blot at hæve pensionsalderen.

- Vi skal gøre det lettere og mere attraktivt at efteruddanne sig, så man kan skifte job i løbet af branchen. Hvis vi får et sundt arbejdsmiljø og flere muligheder for at efteruddanne sig, så har vi måske en chance for at blive på arbejdsmarkedet i længere tid, siger Karsten Hønge.

Og af samme årsag stemte Karsten Hønge mod lovforslaget om at hæve pensionsalderen til 69 år, som blev 1. behandlet i folketinget tirsdag. Også Enhedslisten har tænkt sig at stemme mod.

Radikale Venstre: Det giver god mening

Beskæftigelsesordføreren for Radikale Venstre Samira Nawa mener derimod, at det giver god mening at hæve pensionsalderen, når levealderen bliver ved med at stige.

- I og med at vi bliver færre unge til at løfte den økonomiske byrde, så må vi også lægge flere timer og kræfter i vores seniorår, siger Samira Nawa til TV 2 Fyn.

Det økonomiske aspekt er netop også det argument, regeringen bruger for stigningen.

- Når vi lever længere og derved også bliver flere i vores alderdom, så er vi også nødt til at arbejde længere tid, for at finansiere det, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).