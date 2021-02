Forslag truer fiskeri langs fynske kyster og vandløb

Assens borgmester Søren Steen Andersen fra Venstre og partikollegaen Asger Christensen, der er medlem af Europa-Parlamentet trak mandag i neoprenwaders og fandt fiskestangen frem for at sætte fokus på et forslag fra EU Kommisionen, de mener er helt forkert.

EU Kommisionen vil nemlig forbyde fiskeri og jagt i de naturbeskyttede områder, der kaldes Natura 2000-områder.

Derfor har lokalpolitikeren inviteret europapolitikeren til en fisketur i Lillebælt.

- Det gør vi jo for at gøre opmærksom på lystfiskeriets lyksagligheder, og de muligheder der er for både, turisme, naturoplevelser og ro og fred, siger Søren Steen Andersen.

Og Europa-parlamentarikeren Asger Christensen var glad for invitationen. For han er ligesom borgmesteren uforstående overfor forslaget fra EU Kommisionen.

- Vi får italesat den enormt store betydning, lystfiskeri har for Danmark, for et område som Assens, mens også for landdistrikterne, fortæller Asger Christensen.

De gule områder markerer de mange beskyttede Natura 2000-områder på og ved Fyn. Foto: Miljøstyrelsen

Sidste år vedtog EU Kommisionen en såkaldt biodiversitetsstrategi for 2030, der skal gavne og genoprette Europas biodiversitet inden 2030. Kommisionen vil skabe beskyttede områder for mindst 30 procent af land- og havområderne i Europa, mens ti procent skal være 'strengt beskyttet'.

Og det er altså i disse strengt beskyttede områder, EU Kommisionen sidestiller jagt og fiskeri med minedrift og derfor foreslår, at det ikke bør foregå.

- Det er min opgave at arbejde for, at vi stadig har mulighed for at komme ud og nyde naturen med en fisketang i hånden i både Danmark, men også resten af Europa, siger Asger Christensen.

Nyt lystfiskercenter på vej

I 2018 blev Assens Kommune tildelt penge et nyt center for kyst- og lystfiskerturisme. Centeret et ikke bygget endnu, men skal være et oplevelse- og formidlingscenter for fiskeri, når det engang står færdigt.

Derfor håber, Søren Steen Andersen også, at EU Kommisionens forslag ikke bliver til virkelighed.

- Natur og lystfiskeri hænger rigtig godt sammen. Der er rigtig god mulighed for at sprede sig rundt omkring i naturen. Og det skal vi jo have lov til i Danmark - også hvor der er Natura 2000-områder i dag.

Ifølge Havørred Fyn omsætter fiskeri efter havørred på Fyn for 50 millioner kroner, skaber 38 årsværk og betyder, at 55.000 turister overnatter på Fyn.

