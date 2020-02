Forsøg bredes ud: Kortere ventetid for psykiatriske patienter

Snart skal patienter med stress, angst og depression ikke vente op til seks eller syv måneder for at få en tid hos en praktiserende psykiater. I stedet kan de se frem til en ventetid på omkring tre uger.

Det glæder Kirsten Illkær, der er praktiserende psykiater i Odense.

- Det er jo fantastisk stort. Hvis man går og har en depression, som er ubehandlet, kan det betyde, at man må ryger ud fra sit studie eller ikke kan være der for sin familie. Så det betyder både noget på kort og længere sigt, siger hun.

Læs også Mette Frederiksen i nyt udspil: Psykiatrien skal have 500 millioner mere hvert år

Ændringen sker efter en forsøgsordning, som Region Syddanmark har lavet i samarbejde med Odense Lægelaug og de praktiserende psykiatere i Odense.

Siden 2014 har man afsat en femtedel af psykiaternes tid, som man i stedet øremærkede til henvisninger fra de praktiserende læger.

Det gav lægerne mulighed for selv at prioritere mellem de henviste patienter, og på den måde kunne man i mange tilfælde nedsætte ventetiden fra seks-syv måneder til omkring tre uger.

Derfor skal ordningen nu udbredes til resten af regionen, siger formand for Udvalget i det nære sundhedsvæsen Bo Libergren (V).

- Vi kan se, at det både er godt for patienten og samfundet, når udredningen sker hurtigt. Man kan sige, at det er en win-win, og derfor er det jo oplagt, at ordningen bliver bredt ud, siger han.

Læs også Buster hjælper psykisk syge: Besøgshunde skal hjælpe i psykiatrien

Samme arbejdstid til rådighed

Udover kortere ventetid viste forsøget i Odense, at psykiatriske patienter brugte færre penge på sundhedsydelser, når de kom hurtigere i behandling.

I alt oplevede man en besparelse på 1.150 kroner pr. behandlet patient efter et år, når man sammenligner med gruppen af patienter, der skulle vente i længere tid på at komme i behandling.

Bo Libergren regner derfor heller ikke med, at udrulningen af forsøget kommer til at koste ekstra.

- Det er jo en omlægning af det, psykiaterne beskæftiger sig med, og de har stadig den samme arbejdstid til rådighed. Så det er ikke noget, som flytter kæmpebeløb, siger han.

Læs også Tidligere patienter hjælper nye på psykiatrisk afdeling

Mangler de sidste aftaler

Indtil videre mangler Region Syddanmark stadig at indgå de sidste aftaler, inden patienterne i psykiatrien kan se frem til kortere ventetider.

- Beslutningen om at gøre det er truffet. Vi mangler lige at få den konkrete aftale på plads med psykiaterne i resten af regionen. Det kommer på plads i løbet af foråret, siger Bo Libergren.

Hvis aftalen går igennem, er planen, at ordningen bliver fuldt indfaset i Region Syddanmark henover sommeren.

Forsøget er evalueret af VIVE, Det nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd, og der vil nu blive taget initiativ til at gøre det landsdækkende.